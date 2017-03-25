Президенты Узбекистана и Израиля обменялись поздравлениями

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 24 марта Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Израиля Реувен Ривлин обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, в которых выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию конструктивного взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, глава Израиля пригласил своего узбекского коллегу посетить Израиль с государственным визитом, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

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