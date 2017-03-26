Глава МИД Узбекистана поздравил коллег из Италии и Австрии

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. Руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов направил поздравительные послания министру иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Анджелино Альфано и федеральному министру по делам Европы, вопросам интеграции и иностранных дел Австрийской Республики Себастиану Курцу по случаю празднования 25-й годовщины с момента установления дипломатического сотрудничества между Узбекистаном и этими странами (24 марта 1992 года были установлены дипотношения с Италией, а 25 марта - с Австрией).

В своих посланиях глава МИД поздравил коллег со знаменательной датой и выразил стремление к дальнейшему развитию конструктивного диалога.

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