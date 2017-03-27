



Руководитель МИД Узбекистана провел встречу со спецпредставителем главы РФ



ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, сопредседателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ Михаилом Швыдким, прибывшим с рабочим визитом в Ташкент. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи