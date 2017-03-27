Глава Узбекистана совершил рабочую поездку по Ташкенту

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 25 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял рабочую поездку по столице с целью ознакомления с социально-экономическим развитием и ходом благоустройства Ташкента.

В программу визита вошли осмотр новых мостов на пересечении улиц Бунёдкор и Мукими в Чиланзарском районе и между улицами Янги шахар и Богишамол в Юнусабадском районе, посещение моторного завода в Бектемирском районе, нового махаллинского центра в махалле имени Увайси Юнусабадского района.

Глава государства также ознакомился с проектами строительства на пересечении улиц Бунёдкор и Чупонота, путепровода на пересечении Малой кольцевой дороги и улицы Фаргона йули в Мирабадском районе, организации в Ташкенте малых промышленных зон, строительству предприятий по выпуску лекарств, кондитерской продукции, строительных материалов, мебели, переработке металлов, созданию медицинских учреждений, новых парков и развлекательных центров.

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