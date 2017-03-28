В Узбекистане отметят юбилей писателя Шарафа Рашидова

ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова".

Документом предписывается в целях возвеличивания светлой памяти и достойного празднования 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, известного писателя Шарафа Рашидова, возглавлявшего нашу республику в чрезвычайно сложные и тяжелые годы, самоотверженно трудившегося во имя ее развития, своей общественной и творческой деятельностью внесшего большой вклад в развитие национальной литературы и культуры:



1. Одобрить предложение Министерства культуры Республики Узбекистан, Союза писателей Узбекистана, Фонда "Нуроний", Республиканского центра духовности, благотворительного общественного фонда "Махалла" и представителей общественности о широком праздновании в нашей стране 100-летия со дня рождения выдающегося сына нашего народа Шарафа Рашидова.



2. Принять к сведению присвоение имени Шарафа Рашидова Джизакскому району Джизакской области согласно постановлению Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.



3. Утвердить состав организационного комитета по празднованию 100-летия со дня рождения Шарафа Рашидова (далее – Организационный комитет) согласно приложению.



4. Организационному комитету в месячный срок разработать план соответствующих мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения Шарафа Рашидова.



В этом плане предусмотреть:

создание Министерством культуры Республики Узбекистан, Министерством финансов, Государственным комитетом по архитектуре и строительству, Академией художеств Узбекистана и хокимиятом Джизакской области в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области мемориального комплекса Шарафа Рашидова и установление памятника;

в целях широкого ознакомления нашего народа, особенно молодого поколения, с жизнью и деятельностью выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова организацию в городе Джизаке его мемориального дома-музея и благоустройство прилегающей к музею территории;

подготовку и издание Союзом писателей Узбекистана сборника "Избранное" писателя;

подготовку и издание книги памяти "Выдающийся сын нашего народа", посвященной жизни и деятельности Шарафа Рашидова;

создание документального фильма о жизни и общественно-творческой деятельности Шарафа Рашидова;

совместное проведение Академией наук Узбекистана, Союзом писателей Узбекистана, Республиканским центром духовности научной конференции "Роль Шарафа Рашидова в истории Узбекистана";

организацию в высших, средних специальных, профессиональных и общих средних образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях страны мероприятий, посвященных памяти Шарафа Рашидова, с участием известных литераторов, ученых и артистов;

проведение в первой декаде ноября 2017 года в городах Джизаке и Ташкенте вечера памяти, посвященного 100-летию со дня рождения Шарафа Рашидова.

5. Рекомендовать Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с празднованием 100-летия со дня рождения Шарафа Рашидова.



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова.

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