advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
09.04.2017 / 11:24 msk / 13:24 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование продлится до 23.04.17

Результаты  |  Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане отметят юбилей писателя Шарафа Рашидова
28.03.2017 10:27

ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова".

Документом предписывается в целях возвеличивания светлой памяти и достойного празднования 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, известного писателя Шарафа Рашидова, возглавлявшего нашу республику в чрезвычайно сложные и тяжелые годы, самоотверженно трудившегося во имя ее развития, своей общественной и творческой деятельностью внесшего большой вклад в развитие национальной литературы и культуры:

1. Одобрить предложение Министерства культуры Республики Узбекистан, Союза писателей Узбекистана, Фонда "Нуроний", Республиканского центра духовности, благотворительного общественного фонда "Махалла" и представителей общественности о широком праздновании в нашей стране 100-летия со дня рождения выдающегося сына нашего народа Шарафа Рашидова.

2. Принять к сведению присвоение имени Шарафа Рашидова Джизакскому району Джизакской области согласно постановлению Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

3. Утвердить состав организационного комитета по празднованию 100-летия со дня рождения Шарафа Рашидова (далее – Организационный комитет) согласно приложению.

4. Организационному комитету в месячный срок разработать план соответствующих мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения Шарафа Рашидова.

В этом плане предусмотреть:

  • создание Министерством культуры Республики Узбекистан, Министерством финансов, Государственным комитетом по архитектуре и строительству, Академией художеств Узбекистана и хокимиятом Джизакской области в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области мемориального комплекса Шарафа Рашидова и установление памятника;
  • в целях широкого ознакомления нашего народа, особенно молодого поколения, с жизнью и деятельностью выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова организацию в городе Джизаке его мемориального дома-музея и благоустройство прилегающей к музею территории;
  • подготовку и издание Союзом писателей Узбекистана сборника "Избранное" писателя;
  • подготовку и издание книги памяти "Выдающийся сын нашего народа", посвященной жизни и деятельности Шарафа Рашидова;
  • создание документального фильма о жизни и общественно-творческой деятельности Шарафа Рашидова;
  • совместное проведение Академией наук Узбекистана, Союзом писателей Узбекистана, Республиканским центром духовности научной конференции "Роль Шарафа Рашидова в истории Узбекистана";
  • организацию в высших, средних специальных, профессиональных и общих средних образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях страны мероприятий, посвященных памяти Шарафа Рашидова, с участием известных литераторов, ученых и артистов;
  • проведение в первой декаде ноября 2017 года в городах Джизаке и Ташкенте вечера памяти, посвященного 100-летию со дня рождения Шарафа Рашидова.

5. Рекомендовать Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с празднованием 100-летия со дня рождения Шарафа Рашидова.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Российской Федерации В.Путина
Обзор прессы с 3 по 9 апреля
06.04.2017
Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан
Обзор прессы с 20 по 26 марта
25.03.2017
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 6 по 12 марта
08.03.2017
Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Кабинета Министров
Обзор прессы с 16 по 22 января
16.01.2017
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ