



Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана отправился во Францию



НОВОСТИ В МИРЕ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта руководитель МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился с двухдневным рабочим визитом во Францию. Целью поездки является обсуждение вопросов развития узбекско-французского диалога по всему спектру направлений. В частности, под информации МИД Узбекистана, министр проведет встречи со своим французским коллегой Жаном-Марком Эро, руководством Французского агентства развития, Движения французских предприятий "МЕДЕФ", а также примет участие во встрече глав ведомств иностранных дел государств Центральной Азии и Франции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи