



Верхняя палата национального парламента собралась на очередное пленарное заседание



ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта в Ташкенте было проведено очередное пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана, посвященное рассмотрению проектов законов и других нормативно-правовых актов, подготовленных нижней палатой национального парламента. В частности, сенаторы рассмотрели и одобрили следующие законопроекты: "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан",

"О Высшем судейском совете Республики Узбекистан",

"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О судах", Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы Республики Узбекистан",

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан",

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан",

"О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества (Москва, 29 ноября 2016 года)",

"О ратификации Соглашения между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Афганистан о выдаче (Ташкент, 17 октября 2017 года)",

"О ратификации Соглашения об учреждении Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (Исламабад, 26 октября 2016 года)" и другие. Также в рамках встречи были заслушаны доклады о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмана), Счетной палаты и Центрального банка Республики Узбекистан в 2016 году. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи