Глава государства вернулся из Навои

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку в Навоийскую область страны.

Программа визита главы государства включала в себя посещение Навоийской ТЭС, где Президент заложил капсулу в связи с началом строительства второй паро-газовой установки, общение с фермерами и жителями махаллей в различных районах региона, ознакомление с проектами строительства в области объектов социального и экономического назначения, осмотр возводимых на массиве Мустакиллик Карманинского района жилых домов и объектов инфраструктуры, а также Ш.Мирзиёев посетил Народную приемную Президента Республики Узбекистан.

В завершение поездки Президент посетил Навоийский государственный горный институт, где дал старт строительству 5-го гидрометаллургического завода Навоийского горно-металлургического комбината на базе Ауминза-Амантайского золото-рудного месторождения.

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