



В Узбекистане модернизируют сельскохозяйственные рынки



ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об утверждении программы по реконструкции дехканских рынков и строительству на их территории современных торговых комплексов на период 2017-2019 годы". Документом предписывается в целях создания благоприятных условий для покупателей, широкой пропаганды и последовательного внедрения передового опыта и высокой культуры торгового обслуживания в соответствии с современными требованиями в сфере организации торговли, осуществления капитальной реконструкции существующих дехканских рынков в виде современных торговых комплексов, с учетом богатых традиций восточной и национальной архитектуры:



1. Принять к сведению, что Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству разработаны, с учетом численности жителей, дальности расстояния и расположения существующих дехканских рынков относительно населенных пунктов в разрезе территорий республики, типовые проекты современных торговых комплексов в виде гипермаркетов, супермаркетов, мини-маркетов четырех типов, а также возводимых на прилегающих к ним территориях, с широким использованием сэндвич-панелей, временных сборно-разборных павильонов легкой конструкции (далее – современные торговые комплексы).



2. Утвердить: Программу по реконструкции дехканских рынков и строительству на их территории современных торговых комплексов на период 2017-2019 годы (далее – Программа) согласно приложению № 1;

состав Республиканской комиссии по реализации Программы по реконструкции дехканских рынков и строительству на их территории современных торговых комплексов на период 2017-2019 годы (далее – Республиканская комиссия) согласно приложению № 2;

типовой состав территориальных рабочих комиссий при Совете Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятах областей по реализации Программы по реконструкции дехканских рынков и строительству на их территории современных торговых комплексов на период 2017-2019 годы согласно приложению № 3. 3. Возложить на Республиканскую комиссию (З. Мирзаев) выполнение следующих задач: контроль за качественной и своевременной реализацией Программы;

осуществление по согласованию с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, городов и районов, заинтересованными министерствами и ведомствами адресного размещения современных торговых комплексов, строящихся на территории дехканских рынков в период 2017-2019 годы;

внесение на ежеквартальной основе в Кабинет Министров Республики Узбекистан информации о ходе исполнения Программы. 4. Республиканской комиссии (З. Мирзаев) в месячный срок совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством здравоохранения и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан: провести полную инвентаризацию всех имеющихся в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте дехканских рынков;

по результатам инвентаризации разработать и в установленном порядке внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан соответствующие практические предложения по эффективной организации дальнейшей деятельности дехканских рынков. 5. Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей – председателям территориальных рабочих комиссий обеспечить: в срок до 1 мая 2017 года определение, по согласованию с Республиканской комиссией, потенциальных инвесторов для осуществления работ по реконструкции дехканских рынков и строительству на их территории современных торговых комплексов;

организацию осуществления работ по реконструкции дехканских рынков и строительству на их территории современных торговых комплексов с соблюдением всех требований градостроительных норм и правил, а также сроков сдачи объектов в эксплуатацию, предусмотренных Программой;

своевременное осуществление всеми заинтересованными организациями действий и процедур по оформлению и регистрации документов, получению необходимых разрешений (согласований) по вопросам, связанным с выполнением Программы. 6. Государственному комитету по архитектуре и строительству (Б. Закиров) обеспечить в установленном порядке: своевременное проведение государственной экспертизы разработанных типовых проектов новых современных торговых комплексов;

установление надлежащего архитектурно-строительного надзора путем закрепления проектных институтов за осуществлением строительства объектов с неукоснительным соблюдением действующих градостроительных норм и правил, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, требований в части обеспечения безопасности граждан и пожарной безопасности на объектах в строгом соответствии с утвержденными типовыми проектами;

осуществление системного контроля за соблюдением в полном объеме предъявляемых требований в части применения оптимальных проектных решений в процессе проектирования современных торговых комплексов и формирования общей стоимости проекта, размещения в них всех необходимых объектов инфраструктуры (в том числе мест временного хранения автотранспортных средств, благоустройства территории и др.), а также требований безопасности (установление камер наблюдения и др.). 7. Определить ООО "Узагросаноатлойиха" генеральной проектной организацией по разработке проектов реконструкции дехканских рынков и строительства на их территории современных торговых комплексов в городах и сельской местности республики в рамках реализации Программы.



8. Разрешить, в порядке исключения, осуществлять параллельное строительство и проектирование по объектам современных торговых комплексов, ввод которых запланирован на 2017 год.



9. Определить источниками финансирования реализации Программы по реконструкции дехканских рынков и строительству на их территории современных торговых комплексов на период 2017-2019 годы: строительства современных торговых комплексов на территории дехканских рынков в сельской местности – средства Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, а в городах республики – собственные средства субъектов предпринимательства, а также кредиты коммерческих банков;

возводимых на прилегающих к дехканским рынкам территориях, с широким использованием сэндвич-панелей, временных сборно-разборных павильонов легкой конструкции в городах и сельской местности республики – средства Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;

реализации мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к современным торговым комплексам и создания мест для парковки автомототранспорта (автостоянок) – средства Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и субъектов предпринимательства. 10. Установить, что: строительство современных торговых комплексов осуществляется силами субъектов предпринимательства и создаваемой при Национальном банке внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан Дирекцией по строительству рынков (далее – Дирекция), с условием последующей реализации, в установленном порядке, законченных строительством современных торговых комплексов субъектам предпринимательства;

отбор подрядных организаций для осуществления реконструкции дехканских рынков и строительства на их территории современных торговых комплексов в регионах республики производится Дирекцией. 11. В целях оптимизации расходов, связанных со строительством современных торговых комплексов, освободить сроком до 1 января 2020 года: Дирекцию – от уплаты земельного налога за земельные участки, предоставляемые Дирекции под строительство современных торговых комплексов, в том числе государственных пошлин и сборов при государственной регистрации сделок, налога на прибыль юридических лиц в части доходов, полученных от реализации в установленном порядке завершенных строительством современных торговых комплексов, налога на добавленную стоимость, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, а также от обязательных отчислений в государственные целевые фонды;

организации-поставщиков сэндвич-панелей, используемых для строительства современных торговых комплексов, независимо от их организационно-правовой формы – от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров. 12. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан, коммерческим банкам в рамках реализации Программы: обеспечивать выделение субъектам предпринимательства кредитов для строительства современных торговых комплексов на срок не менее 5 лет, с процентной ставкой, не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, с льготным периодом для погашения основного долга не менее 1 года;

не применять по отношению к коммерческим банкам установленные ограничения по максимальной доле кредитов, предоставляемых предприятиям одной отрасли, и ограничения по участию коммерческих банков в уставных капиталах других организаций. 13. Установить, что: в уставных фондах дехканских рынков, включающих в себя торговые павильоны, возведенные при участии Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан с использованием сэндвич-панелей, легких сборно-разборных конструкций, сохраняется государственная доля в размере не менее 51 процента;

средства, направленные Дирекцией на строительство на территории дехканских рынков временных торговых павильонов сборно-разборной конструкции, не включаются в проектную стоимость современных торговых комплексов. При этом Дирекция имеет право при необходимости осуществлять снос и перенос временных торговых павильонов легкой конструкции на другое место. 14. Министерству внутренних дел и Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан обеспечить: установление со стороны Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, областных управлений внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям контроля за соблюдением при разработке проектов современных торговых комплексов требований в части принятия во внимание обеспечения безопасности граждан и пожарной безопасности, оснащения камерами видеонаблюдения и системами оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях, особенно по наличию необходимого количества мест временного хранения автотранспортных средств, устройству дорог надлежащего качества для свободного передвижения автотранспортных средств общественного, личного и аварийно-спасательного назначения;

проведение перед сдачей в эксплуатацию завершенных строительством объектов практическо-тактических занятий, направленных на обеспечение в них безопасности, с дальнейшим проведением таких мероприятий периодичностью 1 раз в квартал. 15. Министерству экономики Республики Узбекистан, АО "Узметкомбинат" и АО "Узкурилишматериаллари" обеспечить выделение, по обоснованным расчетам заказчика и проектной организации, цемента и металлопроката по регулируемым ценам для реконструкции дехканских рынков и строительства на их территории современных торговых комплексов.



16. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей обеспечить в установленном порядке предоставление (отвод) земельных участков, необходимых для проведения работ по реконструкции дехканских рынков и строительству на их территории современных торговых комплексов, а также подготовку их территории, возмещение юридическим и физическим лицам убытков, понесенных в связи с осуществлением сноса зданий и сооружений.



17. Ввести с 1 апреля 2017 года порядок, в соответствии с которым: места временного хранения автотранспортных средств, расположенные на прилегающих к дехканским рынкам территориях, переводятся в состав этих дехканских рынков и в дальнейшем денежные поступления от их деятельности включаются в состав облагаемых налогом доходов дехканских рынков, с направлением 50 процентов указанных средств в местные бюджеты;

в обязательном порядке на всех дехканских рынках, имеющих 50 и более торговых мест, а также на местах временного хранения автотранспортных средств, расположенных на прилегающих к дехканским рынкам территориях, внедряется обязательный автоматизированный учет взимания разового сбора только через банковскую систему, с обеспечением работниками органов государственной налоговой службы контроля за своевременной и регулярной уплатой сбора с выручки. 18. Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел и Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке создание на территориях дехканских рынков постоянно действующих стационарных постов санитарно-эпидемиологических служб и служб государственной пожарной безопасности, с прикреплением сотрудников, ответственных за соблюдение санитарной, финансовой дисциплины, состояние пожарной безопасности на рынках, а также организацию их деятельности.



19. Государственному налоговому комитету, Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с задействованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан конкретные предложения по эффективной организации торговли продовольственной и сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках и в современных торговых комплексах, а также по созданию при них системы торгово-закупочных предприятий.



20. Государственному налоговому комитету, Министерству финансов, Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А. Ж. и заместителя Премьер-министра – министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан Мирзаева З. Т. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи