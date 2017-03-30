



Глава Узбекистана провел встречу с руководителем "Газпрома"



ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент председателем правления компании "Газпром" (Россия) Алексеем Миллером. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в сфере ТЭК, подготовки кадров, ход реализации Программы по увеличению добычи углеводородов на 2017-2021 годы, а также возможности реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи