Глава МИД Узбекистана провел во Франции ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта пребывающий с визитом во Франции в рамках участия во встрече глав ведомств иностранных дел государств Центральной Азии и Франции глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел ряд встреч с представителями официальных и деловых французских кругов по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

Так, министр провел встречи с генеральным директором Движения французских предприятий "МЕДЕФ Интернэшнл" Филиппом Готье, генеральным директором Французского агентства развития (ФАР) Реми Риу, а также своим коллегой главой МИД Франции Жаном-Марком Эро.

В ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

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