В Париже обсуждены вопросы развития взаимодействия между Францией и Центральной Азией

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта в Париже была проведена встреча руководителей внешнеполитических ведомств 5 центральноазиатских стран и Франции, на которой Узбекистан представляла делегация во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

В рамках встречи были обсуждены перспективы углубления взаимодействия по всему спектру направлений, рассмотрены актуальные региональные и международные проблемы.

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