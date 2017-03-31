advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
09.04.2017 / 11:23 msk / 13:23 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование продлится до 23.04.17

Результаты  |  Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане создано новое ведомство в сфере производства шелка
31.03.2017 10:44

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации деятельности ассоциации "Узбекипаксаноат".

Документом предписывается в целях обеспечения комплексного развития шелковой отрасли на основе создания единой полноценной организационно-технологической цепочки, направленной на интенсивное развитие кормовой базы, постоянное совершенствование процессов выкормки и заготовки коконов тутового шелкопряда, широкое внедрение эффективных методов производства и углубленной переработки коконов тутового шелкопряда, шелка-сырца, шелковой пряжи, налаживание выпуска готовых изделий из шелка, увеличение экспортного потенциала отрасли, а также повышения уровня занятости и доходов населения в сельской местности:

1. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, АО "Узбекенгилсаноат", коммерческих банков и организаций шелковой отрасли о создании Ассоциации "Узбекипаксаноат", в состав которой входят:

  • региональные общества "Ипаксаноат" – ООО "Жанубипаксаноат", ООО "Шимолипаксаноат", ООО "Марказипаксаноат", ООО "Водийипаксаноат" и ООО "Тошкентипаксаноат", вновь создаваемые при учредительстве коммерческих банков и организаций шелковой отрасли;
  • территориальные ООО "Агропилла", создаваемые на базе территориальных объединений "Пилла" Республики Каракалпакстан и областей;
  • районные ООО "Агропилла", создаваемые на базе районных и межрайонных ООО "Пилла";
  • организации по производству грены тутового шелкопряда, по переработке коконов и производству шелковых тканей и готовых изделий.

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Ассоциации "Узбекипаксаноат" в части:

а) совершенствования кормовой базы:

  • обеспечение эффективного взаимодействия с соответствующими органами государственного управления и органами исполнительной власти на местах по предоставлению орошаемых земельных участков для укрепления кормовой базы отрасли, расширения линейных насаждений и плантаций шелковицы;
  • организацию и ведение вторичной деятельности на сельскохозяйственных угодьях и частях плантаций в периоды, незадействованные под выкормку шелкопряда, осуществление других видов сельскохозяйственной деятельности, с последующей реализацией продукции на внутреннем и внешнем рынках;

б) производства грен и коконов тутового шелкопряда, а также заготовки и первичной переработки:

  • содействие организациям, входящим в состав Ассоциации, в создании и внедрении высокопродуктивных пород тутового шелкопряда, налаживании производства качественной грены;
  • определение прогнозных объемов выращивания коконов тутового шелкопряда по регионам республики, размещение заказов на выращивание коконов в разрезе заготовительных и коконоперерабатывающих организаций;
  • организацию производства и заготовки качественных коконов тутового шелкопряда, их первичной переработки, модернизацию действующих и создание новых мощностей по производству шелка-сырца и шелковой пряжи;

в) организации глубокой переработки коконов тутового шелкопряда:

  • эффективную организацию работы по увеличению объемов производства и повышению качества готовой шелковой продукции, освоению ее наиболее востребованного ассортимента и дизайна, обеспечению сертификации и стандартизации отраслевой продукции в соответствии с международными требованиями, широкому внедрению современных методов менеджмента качества;
  • проведение маркетинговых исследований по расширению рынков сбыта, разработку предложений и рекомендаций по выработке оптимального механизма ценообразования на шелковую продукцию, увеличение объемов экспорта готовой шелковой продукции;

г) координации динамичного развития шелковой отрасли:

  • координацию реализации принятых программных мер по развитию шелковой отрасли, последовательное проведение единой научно-технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики, а также мониторинг цен на внутреннем и внешнем рынках;
  • содействие в оказании государственной поддержки организациям, входящим в состав Ассоциации, путем совершенствования нормативно-правовой базы, предоставления льгот и преференций, привлечения средств международных финансовых институтов и стран-доноров;
  • подготовку и предъявление исков в интересах организаций, входящих в состав Ассоциации, обжалование решений государственных органов, действий (бездействия) их должностных лиц в суде, без уплаты государственной пошлины.

3. Принять к сведению, что:

  • учредителями Ассоциации "Узбекипаксаноат" являются региональные общества "Ипаксаноат" и другие организации шелковой отрасли;
  • учредителями ООО "Жанубипаксаноат" являются СП ООО "Bukhara Brilliant Silk" и другие организации шелковой отрасли, расположенные в Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях;
  • учредителями ООО "Шимолипаксаноат" являются АКБ "Асакабанк" и организации шелковой отрасли, расположенные в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области;
  • учредителями ООО "Марказипаксаноат" являются АКБ "Агробанк" и организации шелковой отрасли, расположенные в Самаркандской, Навоийской и Джизакской областях;
  • учредителями ООО "Водийипаксаноат" являются Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и организации шелковой отрасли, расположенные в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях;
  • учредителями ООО "Тошкентипаксаноат" являются АКБ "Узпромстройбанк" и организации шелковой отрасли, расположенные в Ташкентской и Сырдарьинской областях.

4. Одобрить организационную структуру Ассоциации "Узбекипаксаноат", структуру ее исполнительного аппарата с предельной численностью управленческого персонала 40 единиц и типовую структуру региональных обществ "Ипаксаноат" согласно приложениям №1, 2 и 3.

Предоставить право председателю Ассоциации "Узбекипаксаноат" вносить, при необходимости, изменения в структуру исполнительного аппарата в пределах установленной общей штатной численности управленческого персонала.

5. Определить, что:

  • председатель Ассоциации "Узбекипаксаноат" и его заместители избираются решением общего собрания учредителей, утверждаются в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан и приравниваются по статусу, соответственно, к министру и заместителям министра;
  • текущее содержание и финансирование деятельности исполнительного аппарата Ассоциации "Узбекипаксаноат" и региональных обществ "Ипаксаноат" осуществляется за счет отчислений организаций шелковой отрасли, входящих в их состав, на договорной основе и иных источников, не запрещенных законодательством.

6. Образовать Рабочую группу по координации и оказанию содействия в осуществлении организационных мероприятий, связанных с созданием Ассоциации "Узбекипаксаноат" и региональных обществ "Ипаксаноат" (далее – Рабочая группа) в составе согласно приложению №4.

Возложить на Рабочую группу разработку совместно с Министерством сельского и водного хозяйства, Министерством экономики и Министерством финансов Республики Узбекистан и внесение в трехмесячный срок в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Узбекистан на утверждение Программы мер по дальнейшему комплексному развитию шелковой отрасли на период 2017-2021 годы.

Рабочей группе при разработке Программы мер обратить внимание на следующие приоритетные задачи:

  • реализация организационных мер по созданию Ассоциации и ее структурных подразделений, дальнейшее совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы шелковой отрасли;
  • укрепление кормовой базы шелководства путем создания новых плантаций, а также расширения линейных насаждений и модернизации существующих плантаций шелковицы;
  • создание и внедрение высокопродуктивных пород грены тутового шелкопряда, поэтапное увеличение объемов ее производства для сокращения импорта и полного обеспечения в дальнейшем внутренней потребности республики;
  • поэтапное увеличение объемов производства и заготовки коконов тутового шелкопряда, улучшение их качества, повышение урожайности гусениц тутового шелкопряда;
  • проведение инвентаризации имеющихся производственных мощностей первичной обработки коконов тутового шелкопряда, подготовка предложений по совершенствованию их системы;
  • поставка организациям шелковой отрасли материально-технических ресурсов путем своевременного выделения в установленном порядке для производственных нужд угля, полиэтилена, полипропилена, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов по регулируемым ценам, а также бесперебойное обеспечение электроэнергией и природным газом хозяйствующих субъектов шелковой отрасли;
  • широкое внедрение современных методов менеджмента качества, востребованного ассортимента и дизайна готовой продукции, обеспечение ее сертификации и стандартизации в соответствии с международными требованиями;
  • организация переподготовки и повышения квалификации кадров, а также совершенствование и обновление учебных планов и программ по направлениям подготовки кадров для шелковой отрасли в высших образовательных учреждениях.

7. Освободить сроком до 1 января 2023 года от:

  • уплаты единого налогового платежа юридических лиц – в части полученных доходов от деятельности по производству грены, заготовке и переработке коконов тутового шелкопряда, производству готовой шелковой продукции, а также вспомогательных материалов для шелковой отрасли (искусственный коконник);
  • таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) – запасные части шелкомотального и шелкоткацкого оборудования, тутовые саженцы, а также суперэлитные, элитные и промышленные грены тутового шелкопряда, ввозимые организациями по производству грены, заготовке и переработке коконов тутового шелкопряда и организациями, входящими в состав Ассоциации "Узбекипаксаноат", по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
  • уплаты налога на доходы физических лиц – надомников, занятых выращиванием живых коконов тутового шелкопряда;
  • уплаты единого социального платежа – организации, производящие коконы тутового шелкопряда, в части средств, направляемых на оплату труда надомников и других работников-шелководов, занимающихся выращиванием коконов тутового шелкопряда, с последующим использованием высвобождаемых средств на материальное стимулирование надомников и работников-шелководов.

8. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства труда Республики Узбекистан о включении шелководства, работников шелковой отрасли и надомников, занятых выращиванием живых коконов тутового шелкопряда, в законодательно утвержденный список сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, работа в которых в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за год работы.

9. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекипаксаноат" оформление въездных виз иностранным специалистам, привлекаемым для работы в шелковой отрасли, без взимания консульских и иных сборов.

10. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекипаксаноат" оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту временного проживания иностранным специалистам, привлекаемым для работы в шелковой отрасли, без взимания государственной пошлины.

11. Министерству труда Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекипаксаноат" выдачу (продление) разрешений на привлечение в республику высококвалифицированных иностранных специалистов (не имеющихся из числа граждан Республики Узбекистан), для работы в шелковой отрасли, а также выдачу (продление) указанным иностранным гражданам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

12. Предоставить право Ассоциации "Узбекипаксаноат" предъявлять иски в интересах членов Ассоциации, обжаловать решения государственных органов и других организаций, действия (бездействие) их должностных лиц в суде, без уплаты государственной пошлины.

13. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в установленном порядке обеспечить подключение Ассоциации "Узбекипаксаноат" к сетям телекоммуникаций, включая правительственную связь.

14. Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан, Совету фермеров Узбекистана, хокимияту г.Ташкента выделить необходимую площадь для размещения Ассоциации "Узбекипаксаноат" по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Исмоил-ота, дом 1-а, с арендной платой по "нулевой" ставке.

15. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Российской Федерации В.Путина
Обзор прессы с 3 по 9 апреля
06.04.2017
Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан
Обзор прессы с 20 по 26 марта
25.03.2017
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 6 по 12 марта
08.03.2017
Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Кабинета Министров
Обзор прессы с 16 по 22 января
16.01.2017
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ