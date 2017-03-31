



В Узбекистане создано новое ведомство в сфере производства шелка



ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации деятельности ассоциации "Узбекипаксаноат". Документом предписывается в целях обеспечения комплексного развития шелковой отрасли на основе создания единой полноценной организационно-технологической цепочки, направленной на интенсивное развитие кормовой базы, постоянное совершенствование процессов выкормки и заготовки коконов тутового шелкопряда, широкое внедрение эффективных методов производства и углубленной переработки коконов тутового шелкопряда, шелка-сырца, шелковой пряжи, налаживание выпуска готовых изделий из шелка, увеличение экспортного потенциала отрасли, а также повышения уровня занятости и доходов населения в сельской местности:



1. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, АО "Узбекенгилсаноат", коммерческих банков и организаций шелковой отрасли о создании Ассоциации "Узбекипаксаноат", в состав которой входят: региональные общества "Ипаксаноат" – ООО "Жанубипаксаноат", ООО "Шимолипаксаноат", ООО "Марказипаксаноат", ООО "Водийипаксаноат" и ООО "Тошкентипаксаноат", вновь создаваемые при учредительстве коммерческих банков и организаций шелковой отрасли;

территориальные ООО "Агропилла", создаваемые на базе территориальных объединений "Пилла" Республики Каракалпакстан и областей;

районные ООО "Агропилла", создаваемые на базе районных и межрайонных ООО "Пилла";

организации по производству грены тутового шелкопряда, по переработке коконов и производству шелковых тканей и готовых изделий. 2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Ассоциации "Узбекипаксаноат" в части:



а) совершенствования кормовой базы: обеспечение эффективного взаимодействия с соответствующими органами государственного управления и органами исполнительной власти на местах по предоставлению орошаемых земельных участков для укрепления кормовой базы отрасли, расширения линейных насаждений и плантаций шелковицы;

организацию и ведение вторичной деятельности на сельскохозяйственных угодьях и частях плантаций в периоды, незадействованные под выкормку шелкопряда, осуществление других видов сельскохозяйственной деятельности, с последующей реализацией продукции на внутреннем и внешнем рынках; б) производства грен и коконов тутового шелкопряда, а также заготовки и первичной переработки: содействие организациям, входящим в состав Ассоциации, в создании и внедрении высокопродуктивных пород тутового шелкопряда, налаживании производства качественной грены;

определение прогнозных объемов выращивания коконов тутового шелкопряда по регионам республики, размещение заказов на выращивание коконов в разрезе заготовительных и коконоперерабатывающих организаций;

организацию производства и заготовки качественных коконов тутового шелкопряда, их первичной переработки, модернизацию действующих и создание новых мощностей по производству шелка-сырца и шелковой пряжи; в) организации глубокой переработки коконов тутового шелкопряда: эффективную организацию работы по увеличению объемов производства и повышению качества готовой шелковой продукции, освоению ее наиболее востребованного ассортимента и дизайна, обеспечению сертификации и стандартизации отраслевой продукции в соответствии с международными требованиями, широкому внедрению современных методов менеджмента качества;

проведение маркетинговых исследований по расширению рынков сбыта, разработку предложений и рекомендаций по выработке оптимального механизма ценообразования на шелковую продукцию, увеличение объемов экспорта готовой шелковой продукции; г) координации динамичного развития шелковой отрасли: координацию реализации принятых программных мер по развитию шелковой отрасли, последовательное проведение единой научно-технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики, а также мониторинг цен на внутреннем и внешнем рынках;

содействие в оказании государственной поддержки организациям, входящим в состав Ассоциации, путем совершенствования нормативно-правовой базы, предоставления льгот и преференций, привлечения средств международных финансовых институтов и стран-доноров;

подготовку и предъявление исков в интересах организаций, входящих в состав Ассоциации, обжалование решений государственных органов, действий (бездействия) их должностных лиц в суде, без уплаты государственной пошлины. 3. Принять к сведению, что: учредителями Ассоциации "Узбекипаксаноат" являются региональные общества "Ипаксаноат" и другие организации шелковой отрасли;

учредителями ООО "Жанубипаксаноат" являются СП ООО "Bukhara Brilliant Silk" и другие организации шелковой отрасли, расположенные в Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях;

учредителями ООО "Шимолипаксаноат" являются АКБ "Асакабанк" и организации шелковой отрасли, расположенные в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области;

учредителями ООО "Марказипаксаноат" являются АКБ "Агробанк" и организации шелковой отрасли, расположенные в Самаркандской, Навоийской и Джизакской областях;

учредителями ООО "Водийипаксаноат" являются Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и организации шелковой отрасли, расположенные в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях;

учредителями ООО "Тошкентипаксаноат" являются АКБ "Узпромстройбанк" и организации шелковой отрасли, расположенные в Ташкентской и Сырдарьинской областях. 4. Одобрить организационную структуру Ассоциации "Узбекипаксаноат", структуру ее исполнительного аппарата с предельной численностью управленческого персонала 40 единиц и типовую структуру региональных обществ "Ипаксаноат" согласно приложениям №1, 2 и 3.



Предоставить право председателю Ассоциации "Узбекипаксаноат" вносить, при необходимости, изменения в структуру исполнительного аппарата в пределах установленной общей штатной численности управленческого персонала.



5. Определить, что: председатель Ассоциации "Узбекипаксаноат" и его заместители избираются решением общего собрания учредителей, утверждаются в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан и приравниваются по статусу, соответственно, к министру и заместителям министра;

текущее содержание и финансирование деятельности исполнительного аппарата Ассоциации "Узбекипаксаноат" и региональных обществ "Ипаксаноат" осуществляется за счет отчислений организаций шелковой отрасли, входящих в их состав, на договорной основе и иных источников, не запрещенных законодательством. 6. Образовать Рабочую группу по координации и оказанию содействия в осуществлении организационных мероприятий, связанных с созданием Ассоциации "Узбекипаксаноат" и региональных обществ "Ипаксаноат" (далее – Рабочая группа) в составе согласно приложению №4.



Возложить на Рабочую группу разработку совместно с Министерством сельского и водного хозяйства, Министерством экономики и Министерством финансов Республики Узбекистан и внесение в трехмесячный срок в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Узбекистан на утверждение Программы мер по дальнейшему комплексному развитию шелковой отрасли на период 2017-2021 годы.



Рабочей группе при разработке Программы мер обратить внимание на следующие приоритетные задачи: реализация организационных мер по созданию Ассоциации и ее структурных подразделений, дальнейшее совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы шелковой отрасли;

укрепление кормовой базы шелководства путем создания новых плантаций, а также расширения линейных насаждений и модернизации существующих плантаций шелковицы;

создание и внедрение высокопродуктивных пород грены тутового шелкопряда, поэтапное увеличение объемов ее производства для сокращения импорта и полного обеспечения в дальнейшем внутренней потребности республики;

поэтапное увеличение объемов производства и заготовки коконов тутового шелкопряда, улучшение их качества, повышение урожайности гусениц тутового шелкопряда;

проведение инвентаризации имеющихся производственных мощностей первичной обработки коконов тутового шелкопряда, подготовка предложений по совершенствованию их системы;

поставка организациям шелковой отрасли материально-технических ресурсов путем своевременного выделения в установленном порядке для производственных нужд угля, полиэтилена, полипропилена, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов по регулируемым ценам, а также бесперебойное обеспечение электроэнергией и природным газом хозяйствующих субъектов шелковой отрасли;

широкое внедрение современных методов менеджмента качества, востребованного ассортимента и дизайна готовой продукции, обеспечение ее сертификации и стандартизации в соответствии с международными требованиями;

организация переподготовки и повышения квалификации кадров, а также совершенствование и обновление учебных планов и программ по направлениям подготовки кадров для шелковой отрасли в высших образовательных учреждениях. 7. Освободить сроком до 1 января 2023 года от: уплаты единого налогового платежа юридических лиц – в части полученных доходов от деятельности по производству грены, заготовке и переработке коконов тутового шелкопряда, производству готовой шелковой продукции, а также вспомогательных материалов для шелковой отрасли (искусственный коконник);

таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) – запасные части шелкомотального и шелкоткацкого оборудования, тутовые саженцы, а также суперэлитные, элитные и промышленные грены тутового шелкопряда, ввозимые организациями по производству грены, заготовке и переработке коконов тутового шелкопряда и организациями, входящими в состав Ассоциации "Узбекипаксаноат", по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

уплаты налога на доходы физических лиц – надомников, занятых выращиванием живых коконов тутового шелкопряда;

уплаты единого социального платежа – организации, производящие коконы тутового шелкопряда, в части средств, направляемых на оплату труда надомников и других работников-шелководов, занимающихся выращиванием коконов тутового шелкопряда, с последующим использованием высвобождаемых средств на материальное стимулирование надомников и работников-шелководов. 8. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства труда Республики Узбекистан о включении шелководства, работников шелковой отрасли и надомников, занятых выращиванием живых коконов тутового шелкопряда, в законодательно утвержденный список сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, работа в которых в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за год работы.



9. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекипаксаноат" оформление въездных виз иностранным специалистам, привлекаемым для работы в шелковой отрасли, без взимания консульских и иных сборов.



10. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекипаксаноат" оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту временного проживания иностранным специалистам, привлекаемым для работы в шелковой отрасли, без взимания государственной пошлины.



11. Министерству труда Республики Узбекистан обеспечить по заявкам Ассоциации "Узбекипаксаноат" выдачу (продление) разрешений на привлечение в республику высококвалифицированных иностранных специалистов (не имеющихся из числа граждан Республики Узбекистан), для работы в шелковой отрасли, а также выдачу (продление) указанным иностранным гражданам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.



12. Предоставить право Ассоциации "Узбекипаксаноат" предъявлять иски в интересах членов Ассоциации, обжаловать решения государственных органов и других организаций, действия (бездействие) их должностных лиц в суде, без уплаты государственной пошлины.



13. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в установленном порядке обеспечить подключение Ассоциации "Узбекипаксаноат" к сетям телекоммуникаций, включая правительственную связь.



14. Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан, Совету фермеров Узбекистана, хокимияту г.Ташкента выделить необходимую площадь для размещения Ассоциации "Узбекипаксаноат" по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Исмоил-ота, дом 1-а, с арендной платой по "нулевой" ставке.



15. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи