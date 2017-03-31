Глава государства провел рабочее совещание

Глава государства провел рабочее совещание31.03.2017 11:05
ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание по прямой видео-селекторной связи.
В ходе совещания доклады о текущем положении дел во вверенных им структурах отчитались руководители ведомств коммунального хозяйства, здравоохранения, внутренних дел.
По итогам мероприятия глава государства двл поручения должностным лицам по устранению имеющихся в этих сферах недостатков, определил задачи на перспективу.
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