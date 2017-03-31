В Ташкенте проведено заседание РАТС ШОС

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта в Ташкенте очередное, тридцатое заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), для участия в котором в Узбекистан прибыли с визитом делегации Китая, председательствовавшего на заседании, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Основной темой переговоров на встрече стало рассмотрение проектов выработки совместных документов в сфере обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также были обсуждены организационные вопросы.

По итогам заседания был согласован доклад Совета РАТС ШОС Совету глав государств-членов ШОС о деятельности РАТС ШОС в 2016 году, рассмотрен ход выполнения в 2016 году Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы и ранее принятых решений Совета РАТС ШОС.

УЗИНФОРМ