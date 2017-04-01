Парламентская делегация Узбекистана посетила Грузию

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с председателем комитета по внешнеполитическим вопросам Сената Узбекистана Содиком Сафоевым находится с рабочим визитом в Грузии.

30 марта глава узбекской делегации провел встречу с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, с которым обсудил вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, транспорта и инфраструктуры.

В рамках визита делегация Узбекистана также провела встречи со спикером парламента, министром экономики и устойчивого развития и старшими должностными лицами Грузинской железной дороги, посетила порты Поти и Анаклия.

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