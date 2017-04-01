Проведены встречи по вопросам демаркации границы между Узбекистаном и Туркменистаном

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. Правительственная делегация Узбекистана вернулась из Туркменистана, где с 27 по 30 марта в Турменабате (Лебапский велаят, на границе с Узбекистаном и Афганистаном) прошли встречи рабочих групп Совместной узбекско-туркменской комиссии по вопросам делимитации и демаркации узбекско-туркменской Государственной границы.

В рамках встреч стороны пришли к соглашению о необходимости возобновления переговорного процесса по определению совместной границы и определили план совместных мероприятий на 2017 год.

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