В МИД Узбекистана провели встречу с представителем ЮНЕСКО

В МИД Узбекистана провели встречу с представителем ЮНЕСКО01.04.2017 12:33
ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта завершающая свою миссию в стране глава Представительства Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Криста Пиккат посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана.
Встреча была посвящена обмену мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и ЮНЕСКО.
Криста Пиккат возглавляла Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане с октября 2012 года.
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