



В МИД Узбекистана провели встречу с представителем ЮНЕСКО



ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта завершающая свою миссию в стране глава Представительства Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Криста Пиккат посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана. Встреча была посвящена обмену мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и ЮНЕСКО. Криста Пиккат возглавляла Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане с октября 2012 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи