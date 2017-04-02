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В Узбекистане создано новое ведомство по инвестициям
02.04.2017 10:58

ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям".

Документом предписывается в целях наиболее полной реализации инвестиционного потенциала Республики Узбекистан, дальнейшего совершенствования инвестиционного климата, качественной разработки ежегодных инвестиционных программ, формирования максимально благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, расширения сотрудничества с международными финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми институтами, ведущими зарубежными компаниями и банковскими структурами, а также повышения эффективности привлекаемых иностранных инвестиций:

1. Образовать Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям с территориальными подразделениями в Республике Каракалпакстан, областях и г.Ташкенте.

Установить, что Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям является уполномоченным государственным органом, ответственным за координацию формирования и реализацию единой государственной инвестиционной политики и привлечения иностранных инвестиций.

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям:

  • координацию работы по формированию и проведению единой государственной инвестиционной политики, включая привлечение иностранных инвестиций, направленной на стимулирование расширения объемов инвестирования в отрасли экономики и регионы страны, дальнейшее совершенствование инвестиционного климата в республике, поддержку развития предприятий с участием иностранного капитала;
  • разработку и реализацию мер по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере привлечения иностранных инвестиций и созданию еще более благоприятных условий для расширения инвестиционной деятельности на территории Республики Узбекистан;
  • участие в формировании, согласование и осуществление мониторинга ежегодных Инвестиционных программ Республики Узбекистан и региональных инвестиционных программ, в том числе в части проектов с иностранными инвестициями, ведение единой базы инвестиционных предложений для привлечения иностранных инвестиций, кредитов и средств финансово-технического содействия;
  • выработку предложений по развитию и диверсификации направлений инвестиционного сотрудничества Республики Узбекистан с иностранными государствами, международными экономическими и финансовыми институтами, зарубежными банками, фондами, агентствами, компаниями и другими субъектами международного права на взаимовыгодной основе;
  • координацию деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, советников по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и постоянных представителей Республики Узбекистан в международных организациях в определении и реализации основных направлений по привлечению иностранных инвестиций, а также осуществлении инвестиционного сотрудничества с международными финансовыми институтами и иностранными инвесторами;
  • участие в подготовке, согласовании и подписании в установленном порядке международных договоров Республики Узбекистан с зарубежными странами, международными финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми институтами, ведущими зарубежными компаниями и банковскими структурами по вопросам инвестиционного сотрудничества;
  • привлечение иностранных инвестиций, прежде всего прямых, кредитов и средств финансово-технического содействия для реализации инвестиционных проектов в сопряженности с отраслевыми инвестиционными программами, комплексными программами социально-экономического развития территорий, программами развития производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры;
  • повышение эффективности использования привлекаемых в экономику страны иностранных инвестиций на основе осуществления системного мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов, проведения анализа деятельности предприятий с участием иностранного капитала, а также выполнения инвестором инвестиционных обязательств, выявление факторов, препятствующих своевременной и эффективной реализации инвестиционных проектов с участием иностранных инвестиций, с принятием оперативных мер по их решению;
  • выработку рекомендаций по эффективному использованию привлекаемых кредитных ресурсов и средств технического содействия (грантов) международных и иностранных правительственных финансовых институтов, средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, централизованных инвестиций за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и государственных целевых фондов;
  • организацию проведения международных конференций, семинаров, инвестиционных форумов в Республике Узбекистан и за рубежом для широкого информирования иностранных инвесторов об экономическом и инвестиционном потенциале страны;
  • участие в проведении тендерных (конкурсных) торгов и определении победителей по результатам торгов на закупку технологического оборудования, комплектующих изделий и материалов в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в соответствующих отраслях экономики и социальной сферы, участие в разработке и проведение экспертизы тендерной документации и оценки тендерных предложений, исходя из глубокого анализа мирового рынка передовых технологий и оборудования, отвечающих современным требованиям по производительности, качеству и конкурентоспособности производимой продукции, энерго- и ресурсосбережению, экологическим стандартам, соответствия предложенных цен среднемировым и сложившейся конъюнктуре рынка, а также стоимости проектов "под ключ" в соответствии с предлагаемой технологией, внесение, при необходимости, предложений по отклонению результатов проведенных тендерных (конкурсных) торгов, а также прекращению действия импортных контрактов, заключенных по результатам тендера;
  • проведение на системной основе тщательной экспертизы импортных контрактов в части ценовых параметров оборудования, техники и технологий, комплектующих изделий, приобретаемых в рамках реализации инвестиционных проектов, а также параметров стоимости проектов "под ключ";
  • координацию деятельности проектных институтов и организаций республики в части разработки предпроектной и проектной документации по инвестиционным проектам, прежде всего с участием иностранных инвестиций.

3. Установить, что:

  • решения Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, принятые в пределах его полномочий и имеющие нормативно-правовой характер, являются обязательными для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти и управления на местах, хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;
  • Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям входит в состав Комплекса Кабинета Министров по вопросам комплексного развития территорий и коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства, стройиндустрии, руководимого первым заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Раматовым А.Ж.

4. Определить, что:

  • должности советника по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и постоянного представителя Республики Узбекистан в международных и зарубежных финансовых институтах входят в номенклатуру Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям;
  • советники по торгово-экономическим вопросам подотчетны в своей деятельности Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям;
  • советники по торгово-экономическим вопросам и постоянные представители Республики Узбекистан в международных и зарубежных финансовых институтах назначаются и освобождаются от должности приказом председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
  • дипломатические представительства Республики Узбекистан за рубежом обязаны регулярно на ежеквартальной основе представлять в Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям аналитические материалы, отчеты о проделанной работе по привлечению прямых иностранных инвестиций и передовых технологий в базовые отрасли экономики и развитие инфраструктуры, средств технического содействия (грантов), льготных кредитов в реализацию приоритетных программ и проектов, а также предложения по дальнейшему укреплению и расширению инвестиционного сотрудничества Республики Узбекистан с зарубежными странами.

5. Передать Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям функции Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан по аккредитации представительств зарубежных компаний и организаций.

6. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 июня 2017 года на Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям возлагаются функции по координации, экспертизе, согласованию и контролю за соблюдением результатов тендерных (конкурсных) торгов на поставку, в рамках реализации инвестиционных проектов, технологического оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также выполнение работ (услуг) в размерах, превышающих в эквиваленте 100 тысяч долларов США по одному контракту, предусмотренные к:

  • финансированию за счет кредитов (займов), привлеченных правительством Республики Узбекистан или под его гарантию;
  • софинансированию за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан;
  • приобретению хозяйствующими субъектами, доля государства в уставном капитале которых составляет более 50 процентов, за счет иностранных инвестиций (кредитов) в рамках проектов, реализуемых на условии "под ключ".

7. Снять с Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, АО "Узбекэкспертиза" и возложить на Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям функции по:

  • проведению экспертизы импортных контрактов в части ценовых параметров оборудования, техники и технологий, комплектующих изделий, приобретаемых в рамках реализации инвестиционных проектов стоимостью, превышающей в эквиваленте 100 тысяч долларов США по одному контракту, в том числе проектов "под ключ";
  • регистрации импортных контрактов, заключенных по результатам тендера, в рамках реализации инвестиционных проектов, в соответствии с действующим законодательством при подтверждении заказчиком получения банковской гарантии.

Внести соответствующие изменения в пункты 55 и 62 Положения о проведении тендерных торгов по закупкам сырья, материалов, комплектующих изделий и оборудования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 ноября 2000 года №456 "О мерах по совершенствованию организации тендерных торгов".

Признать утратившим силу пункт 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 15 марта 2017 года №ПП-2836 "О повышении качества разработки предпроектной документации инвестиционных проектов".

8. Предоставить право Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям привлекать работников групп реализации проектов, созданных и осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов с участием международных финансовых институтов, зарубежных правительственных финансовых организаций и стран-доноров, а также специалистов министерств, ведомств, хозяйственных объединений – инициаторов инвестиционных проектов к процессам подготовки тендерной документации, оценки поступивших тендерных предложений, а также включать их по согласованию в составы тендерных комиссий.

9. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок переутвердить составы межведомственных тендерных комиссий по закупке товаров, работ и услуг в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в соответствующих отраслях экономики и социальной сферы, с обязательным включением руководителей Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям в качестве заместителей председателей межведомственных тендерных комиссий, кардинально пересмотреть положение о межведомственной тендерной комиссии.

10. Министерству экономики совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Министерством финансов, Министерством юстиции, Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по дальнейшему совершенствованию процедур проведения тендерных (конкурсных) торгов в рамках реализации инвестиционных проектов.

11. Кабинету Министров Республики Узбекистан в десятидневный срок внести в установленном порядке на утверждение проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

12. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

13. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и государственного советника Президента Республики Узбекистан Голышева В.А.

УЗИНФОРМ

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