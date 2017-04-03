Курсы валют в Узбекистане на/c 3 апреля

ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 3 апреля 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 2,757.16 (702) 1 сингапурский доллар 2,594.58 (124) 1 канадский доллаp 2,721.25 (752) 1 шведская крона 404.79 (156) 1 юань ренминби 526.36 (756) 1 швейцарский франк 3,620.54 (208) 1 датская кpона 520.21 (784) 1 диpхам ОАЭ 986.41 (352) 1 исландская кpона 32.04 (818) 1 египетский фунт 199.07 (392) 10 японских иен 325.41 (826) 1 фунт стеpлингов 4,544.06 (410) 10 южнокорейских вон 32.56 (840) 1 доллаp США 3,623.07 (414) 1 кувейтский динар 11,890.62 (949) 1 новая турецкая лира 998.31 (422) 100 ливанских фунтов 240.61 (960) 1 СДР 4,915.97 (458) 1 малайзийский ринггит 818.96 (978) 1 евро 3,914.42 (578) 1 норвежская крона 422.28 (980) 1 гривна 134.08 (643) 1 российский рубль 64.74 (985) 1 польский злотый 914.89

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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