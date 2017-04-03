Курсы валют в Узбекистане на/c 3 апреля

Курсы валют в Узбекистане на/c 3 апреля03.04.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 3 апреля 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|2,757.16
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|2,594.58
|(124)
|1 канадский доллаp
|2,721.25
|(752)
|1 шведская крона
|404.79
|(156)
|1 юань ренминби
|526.36
|(756)
|1 швейцарский франк
|3,620.54
|(208)
|1 датская кpона
|520.21
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|986.41
|(352)
|1 исландская кpона
|32.04
|(818)
|1 египетский фунт
|199.07
|(392)
|10 японских иен
|325.41
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|4,544.06
|(410)
|10 южнокорейских вон
|32.56
|(840)
|1 доллаp США
|3,623.07
|(414)
|1 кувейтский динар
|11,890.62
|(949)
|1 новая турецкая лира
|998.31
|(422)
|100 ливанских фунтов
|240.61
|(960)
|1 СДР
|4,915.97
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|818.96
|(978)
|1 евро
|3,914.42
|(578)
|1 норвежская крона
|422.28
|(980)
|1 гривна
|134.08
|(643)
|1 российский рубль
|64.74
|(985)
|1 польский злотый
|914.89
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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