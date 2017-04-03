



В Москве обсудят актуальные вопросы развития узбекско-российского диалога



ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится с двухдневным государственным визитом в Российскую Федерацию. Визит будет предпринят по приглашению Президента РФ Владимира Путина с целью обмена мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, обсуждения текущего состояния и перспектив развития межгосударственного партнерства по приоритетным направлениям, а также стороны подпишут пакет двусторонних документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи