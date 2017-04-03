В Москве обсудят актуальные вопросы развития узбекско-российского диалога

В Москве обсудят актуальные вопросы развития узбекско-российского диалога03.04.2017 11:36
ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится с двухдневным государственным визитом в Российскую Федерацию.
Визит будет предпринят по приглашению Президента РФ Владимира Путина с целью обмена мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, обсуждения текущего состояния и перспектив развития межгосударственного партнерства по приоритетным направлениям, а также стороны подпишут пакет двусторонних документов.
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