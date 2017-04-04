Делегации Узбекистана и России подписали в Москве пакет двусторонних документов

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. 3 апреля в Москве прошла церемония подписания пакета двусторонних документов между представителями правительственных кругов Узбекистана и Российской Федерации, которая была приурочена к начинающемуся сегодня двухдневному государственному визиту в РФ Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Узбекскую сторону возглавил первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов, российскую - министр экономического развития Максим Орешкин.

Всего в этот день было подписано 16 двусторонних соглашений, контрактов и других документов в торгово-экономической и инвестиционной сферах на общую сумму более 3,5 млрд. долларов США, в том числе:

меморандум о реализации проекта по разработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Тебинбулакского месторождения в Узбекистане с организацией сталелитейного производства,

рамочное соглашение между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана и АО "Газпромбанк", Экспортно-кредитном агентством России по софинансированию инвестиционных проектов,

соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса на условиях "под ключ",

рамочное соглашение о сотрудничестве между Асака-банком и АО "Газпромбанк" по финансированию проекта строительства металлургического завода в г. Ташкенте,

соглашение по организации совместного производства сельскохозяйственной техники на производственных площадях АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники",

контракты на поставку в Россию свежей и переработанной плодоовощной продукции на 612 млн. долларов,

меморандум по поставке в Узбекистан российской нефти,

соглашение о сотрудничестве по поставкам экскаваторной техники и другие документы.

В ходе намеченных на 5 апреля узбекско-российских переговоров на высшем уровне будет подписан еще ряд двусторонних документов, направленных на углубление межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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