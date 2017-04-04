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В Узбекистане будут развивать платную медицину
04.04.2017 10:01

ТАШКЕНТ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения", направленное на развитие в стране частного сектора здравоохранения.

Документ гласит:

"В целях усиления всестороннего содействия развитию частного сектора здравоохранения, создания необходимых условий для оказания частными медицинскими организациями качественных высокотехнологичных медицинских услуг населению, расширения привлечения в сферу частной медицины иностранных инвестиций и высококвалифицированных зарубежных специалистов, а также развития медицинского туризма и экспорта медицинских услуг:

1. Определить основными направлениями и задачами дальнейшего развития частного сектора здравоохранения:

  • создание благоприятных условий для активизации деятельности и расширения сети частных медицинских организаций во всех регионах страны, совершенствование системы регулирования и лицензирования их деятельности, системное решение вопросов, препятствующих устойчивому развитию частного сектора здравоохранения;
  • всемерное стимулирование увеличения объемов и видов услуг частных медицинских организаций с широким применением современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, направленных на оказание квалифицированной медицинской помощи широким слоям населения, в том числе социально уязвимым категориям граждан;
  • укрепление материально-технической базы частных медицинских организаций, оснащение их современным медицинским оборудованием, специальным инвентарем и инструментами, обеспечение зданиями и помещениями, соответствующими видам медицинской специализации и отвечающими требованиям санитарных норм и правил;
  • кардинальное увеличение масштабов и объемов финансовой поддержки частных медицинских организаций с активным внедрением гибких кредитных и лизинговых механизмов, расширение привлечения в сферу частной медицины иностранных инвестиций с созданием совместных лечебно-диагностических учреждений с ведущими зарубежными клиниками и медицинскими центрами;
  • ускоренное развитие рынка платных медицинских услуг, предоставляющих, наряду с оказанием гарантированной государством бесплатной медицинской помощи населению, дополнительные возможности для получения качественных и доступных консультативно-диагностических, лечебных, оздоровительных и других видов медицинских услуг, с активным внедрением системы медицинского страхования;
  • формирование качественной эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере частной медицины на основе использования современных методов и технологий медицинского образования с учетом передового международного опыта, обеспечение высококвалифицированными специалистами частных медицинских организаций.

2. Одобрить предложения Министерства здравоохранения, Министерства экономики Республики Узбекистан, Ассоциации врачей частной практики Узбекистана о кардинальном расширении видов медицинской деятельности, разрешенных для частных медицинских организаций, включая такие востребованные сферы медицины, как кардиохирургия, нейрохирургия, микрохирургия, онкология, эндокринология, кардиология, сосудистая, торакальная и абдоминальная хирургия, урология и другие, с охватом всех видов медицинской деятельности, кроме тех, которые связаны с высоким уровнем риска для жизни, здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Утвердить:
 

  • Перечень отдельных видов медицинской деятельности, связанных с повышенным уровнем риска для жизни, здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, запрещенных для частных медицинских организаций, согласно приложению №1;
  • Программу мер по дальнейшему стимулированию развития частных медицинских организаций, разработанную в соответствии с основными направлениями и задачами дальнейшего развития частного сектора здравоохранения, согласно приложению №2.

4. Определить, что вновь вводимые высокотехнологичные методы лечения и диагностики в частных медицинских организациях, особенно предполагающие проведение хирургических вмешательств, допускаются исключительно при наличии соответствующего медицинского оборудования, высококвалифицированного медицинского персонала и строгом соблюдении санитарных норм и правил.

5. Согласиться с предложением Министерства экономики, Министерства здравоохранения, Министерства труда Республики Узбекистан об увеличении с 1 мая 2017 года предельной среднегодовой численности работников малых предприятий в сфере здравоохранения до 100 человек.

6. Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции осуществлять в установленном порядке широкую реализацию субъектам предпринимательства, занимающимся оказанием медицинских услуг населению, неиспользуемых зданий, объектов и помещений, особенно объектов государственной собственности ликвидируемых учреждений системы здравоохранения, по «нулевой» выкупной стоимости, с принятием новым собственником инвестиционных и социальных обязательств.

7. Министерству финансов, Министерству здравоохранения Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров конкретные предложения о мерах по расширению объемов закупки и передачи в лизинг медицинским организациям современного высокотехнологичного медицинского оборудования путем увеличения уставного капитала специализированной лизинговой компании «Узмед-лизинг», в том числе за счет привлечения иностранных инвесторов.

8. Освободить сроком до 1 января 2022 года частные медицинские организации, оказывающие населению платные медицинские услуги (кроме стоматологических и косметологических), включая частные медицинские организации с участием иностранных инвесторов, от уплаты:

  • всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, с целевым направлением высвобождаемых средств на оснащение современным медицинским, инженерно-техническим оборудованием и его сервисно-техническое обслуживание, приобретение запасных частей, расходных материалов, инвентаря и других изделий медицинского назначения, осуществление нового строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений для оказания медицинских услуг, а также оказание бесплатных медицинских услуг социально уязвимым категориям населения;
  • таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за ввозимые новое медицинское оборудование, комплектующие изделия, запасные части и расходные материалы к медицинскому оборудованию по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
  • Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан, Ассоциацией врачей частной практики Узбекистана в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке Положение о порядке оказания частными медицинскими организациями бесплатных медицинских услуг социально уязвимым категориям населения за счет средств, высвобождаемых в результате предоставления вышеуказанных налоговых льгот.

9. Освободить вновь создаваемые микрофирмы и малые предприятия в сфере оказания медицинских услуг, расположенные в сельской местности, от уплаты единого налогового платежа сроком на 10 лет с момента их государственной регистрации.

10.Установить, что:

  • зарубежные врачи и технические специалисты по обслуживанию современного медицинского оборудования, привлекаемые для работы в частных медицинских организациях, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц по доходам, получаемым в рамках заключенных трудовых договоров;
  • доходы, выплачиваемые зарубежным врачам и техническим специалистам по обслуживанию современного медицинского оборудования, в рамках заключенных трудовых договоров, освобождаются от единого социального платежа;
  • доходы иностранных работников частных медицинских организаций, полученные от их деятельности в качестве управленческого персонала, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц.

11. Рекомендовать коммерческим банкам предоставлять на широкой основе:

  • долгосрочные льготные кредиты частным медицинским организациям на закупку современного медицинского оборудования, в том числе за рубежом, формирование стартового капитала, приобретение зданий и сооружений для оказания медицинских услуг;
  • потребительские кредиты населению на получение медицинских услуг в частных медицинских организациях с использованием современных информационных технологий, в том числе на основе осуществления расчетов банковскими кредитными картами.

12. Министерству иностранных дел совместно с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения Республики Узбекистан оказывать зарубежным врачам и техническим специалистам по обслуживанию медицинского оборудования, привлекаемым для работы в частных медицинских организациях, содействие в оформлении разрешительных документов для въезда и пребывания в Республике Узбекистан.

13. Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством юстиции Республики Узбекистан, заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок:

  • внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;
  • обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим постановлением.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и государственного советника Президента Республики Узбекистан Юнусходжаева А. Н.".

УЗИНФОРМ

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