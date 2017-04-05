В Узбекистане готовят подарки ветеранам к 9 мая

ТАШКЕНТ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О поощрении участников Второй мировой войны", которым предписывается выделить денежные подарки участникам Второй мировой войны в честь приближающегося празднования Дня памяти и почестей.

Документ гласит:

"В связи с проведением 9 мая всенародного праздника – Дня Памяти и Почестей, а также празднованием 72-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне 1941-1945 годов и в целях материального поощрения участников и инвалидов войны:

1. Установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны 1941-1945 годов в размере 2 000 000 (два миллиона) сумов.

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Указа, произвести за счет средств бюджета Республики Узбекистан.

3. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе национальной безопасности Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов и Центральным банком обеспечить выплату указанного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны 1941-1945 годов в торжественной и праздничной обстановке.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Министерством культуры, Министерством обороны, Министерством внутренних дел Республики Узбекистан, Комитетом женщин, Общественным движением молодежи Узбекистана "Камолот", Академией художеств, Республиканским центром пропаганды духовности, фондами "Нуроний" и "Махалла", другими негосударственными некоммерческими организациями провести специальные встречи и просветительско-художественные вечера, посвященные защитникам свободы и чести нашей Родины.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Н.Арипова".

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