Президент Узбекистана провел встречу с главой правительства РФ

Президент Узбекистана провел встречу с главой правительства РФ05.04.2017 15:13
НОВОСТИ В МИРЕ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с государственным визитом в Российскую Федерацию.
Вечером по прибытии в Москву глава государства проследовал в отведенную ему резиденцию.
Сегодня Ш.Мирзиёев возложил цветы к мемориалу Неизвестного солдата в центре российской столицы, а затем отправился на встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, с которым обсудил актуальные вопросы узбекско-российского диалога.
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