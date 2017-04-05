



Президент Узбекистана провел встречу с главой правительства РФ



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. 4 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с государственным визитом в Российскую Федерацию. Вечером по прибытии в Москву глава государства проследовал в отведенную ему резиденцию. Сегодня Ш.Мирзиёев возложил цветы к мемориалу Неизвестного солдата в центре российской столицы, а затем отправился на встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, с которым обсудил актуальные вопросы узбекско-российского диалога. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи