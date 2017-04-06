



В Москве состоялись узбекско-российские переговоры на высшем уровне



НОВОСТИ В МИРЕ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 5 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Москве в рамках государственного визита в РФ переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча в Кремле прошла в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран и была посвящена вопросам развития узбекско-российского диалога в сферах политики и международного сотрудничества, укрепления мира и обеспечения безопасности, экономики и торговли, инвестиций, промышленности, ТЭК, транспорта и связи, сельского хозяйства, науки, образования и культуры, туризма. По итогам встречи в верхах было подписано более 50 документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества Узбекистана и России по развитию межрегионального сотрудничества, временной организации трудовой деятельности, связей в сферах здравоохранения, медицинского образования и науки, туризма, строительства, нефти и газа, горного дела, металлургии, банковско-финансовой, таможенной сферы, сельского хозяйства и других отраслях. В том числе, были подписаны: Совместное заявление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева,

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о содействии межрегиональному сотрудничеству,

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации,

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции,

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки,

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о развитии сотрудничества в области туризма,

Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан,

Меморандум между Акционерным обществом "Евроцемент груп" и Акционерным обществом "Узстройматериалы" о сотрудничестве при реализации проектов модернизации и промышленного строительства,

Рамочное соглашение о совместной реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической, горнодобывающей и металлургической отраслях Республики Узбекистан с участием компаний Российской Федерации,

Соглашение о разделе продукции в отношении инвестиционного блока "Узбекистон Мустакиллиги" с доразведкой и разработкой месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" со строительством газохимического комплекса в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан между Республикой Узбекистан и Консорциумом инвесторов в составе: Gas Project Development Central Asia AG, ALTMAX HOLDING LTD, АК "Узнефтегаздобыча",

Контракт купли-продажи природного газа между ООО "Газпром экспорт" и АК "Узтрансгаз",

Соглашение между Публичным акционерным обществом "Газпром" и Национальной холдинговой компанией "Узбекнефтегаз" о совместном проведении геологоразведочных работ и организации инжинирингово-инновационных работ,

Соглашение (Меморандум) между Публичным акционерным обществом "Газпром" и Национальной холдинговой компанией "Узбекнефтегаз" о сотрудничестве в области подготовки и переподготовки кадров,

Соглашение о сотрудничестве между Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан,

Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан ("Упрощенный таможенный коридор"),

Протокол между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан о соблюдении фитосанитарных требований при взаимных поставках плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска ("Зеленый коридор"),

Соглашение о сотрудничестве между Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени И.П.Павлова (Российская Федерация) и Ташкентским педиатрическим медицинским институтом (Республика Узбекистан),

Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом (Российская Федерация) и Ташкентским педиатрическим медицинским институтом (Республика Узбекистан),

Соглашение о сотрудничестве между Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени И.П.Павлова (Российская Федерация) и Ташкентской медицинской академией (Республика Узбекистан),

Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением "Институт хирургии имени А.В.Вишневского" (Российская Федерация) и АО "Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова" (Республика Узбекистан),

Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова" (Российская Федерация) и АО "Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова" (Республика Узбекистан),

Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением "Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева" (Российская Федерация) и АО "Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова" (Республика Узбекистан),

Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением "Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова и АО "Республиканский специализированный центр кардиологии" (Республика Узбекистан),

Соглашение о сотрудничестве между Национальным научно-практическим центром нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко (Российская Федерация) и Республиканским научным центром нейрохирургии (Республика Узбекистан),

Соглашение о сотрудничестве между Государственным бюджетным учреждением "Санкт-Петербургский Научно-исследовательский Институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе" (Российская Федерация) и Республиканским научным центром экстренной медицинской помощи (Республика Узбекистан),

Соглашение о сотрудничестве между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы" (Российская Федерация) и Республиканским научным центром экстренной медицинской помощи (Республика Узбекистан),

Меморандум между ОАО "Красцветмет" и АО "Узкимёсаноат" о сотрудничестве по созданию совместного предприятия с ОАО "Красцветмет" по изготовлению катализаторов, зачистки оборудования промышленных предприятий, централизованного сбора и переработки материалов, содержащих драгоценные металлы,

Меморандум о техническом сотрудничестве между Федеральным казначейством (Казначейством Российской Федерации) и Министерством финансов Республики Узбекистан,

Соглашение между АО "Газпромбанк" и ЧАКБ "Ориент Финанс",

Рамочное соглашение о сотрудничестве между АО "Газпромбанк" и АКБ "Асака" и по финансированию проекта строительства металлургического завода в г. Ташкенте,

Соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса на условиях "под ключ" в рамках реализации проекта "Освоение месторождения "Дальнее",

Меморандум о взаимопонимании между Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М.Губкина и НХК "Узбекнефтегаз",

Учредительные документы по созданию совместного предприятия по ремонту компрессорного оборудования на базе АК "Узнефтегазмаш",

Контракты на поставку свежей и переработанной плодоовощной продукции,

Меморандум между Министерством энергетики Российской Федерации и НХК "Узбекнефтегаз" по поставке 500 тыс. тонн нефти российского происхождения,

Соглашение о сотрудничестве по поставке экскаваторной техники (21 ед.) с заводом-изготовителем ООО "ИЗ-КАРТЭКС",

Соглашение между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан,

Соглашение о создании сборочного производства между ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" и АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники",

Соглашение о сотрудничестве между ООО "ЗА Групп" и АО "Узбекенгилсаноат". После традиционного выступления для прессы главы двух государств посетили Музей изобразительного искусства имени А.Пушкина, где открыли выставку экспонатов Государственного музея искусств имени И.Савицкого (город Нукус, Узбекистан). Затем Ш.Мирзиёев возвратился в Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи