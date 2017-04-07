Глава Узбекистана провел встречу с председателем Исполкома СНГ

ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в Ташкенте в рамках участия в очередном заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения полномасштабного функционирования зоны свободной торговли в рамках СНГ, а также рассмотрели возможности реализации совместных проектов в транзитно-транспортной сфере.

В тот же день глава Исполкома СНГ провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, с которым обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, повестку дня и другие рабочие вопросы предстоящего 7 апреля заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ.

УЗИНФОРМ