Глава МИД Узбекистана провел встречи с главами делегаций Молдовы и Азербайджана

ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с заместителями министров иностранных дел Молдовы и Азербайджана Лилианом Дарием и Халафом Халафовым, прибывшими в Ташкент во главе представительных делегаций МИД своих стран для участия в очередном заседании СМИД СНГ.

В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений по всему спектру направлений, проведен обмен мнениями по ряду региональных и международных проблем, представялющих взаимный интерес.

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