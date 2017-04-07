Подведены итоги ташкентского заседания СМИД СНГ

ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте завершило работу очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, для участия в котором в Узбекистан прибыли министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян, министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел Кыргызской Республики Эрлан Абдылдаев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Аслов, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халаф Халафов, заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Лилиан Дарий, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Основными направлениями переговоров стали вопросы углубления сотрудничества в сферах политики, укрепления безопасности, торговли и экономики, науки, образования, культуры.

В рамках встречи представители внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ рассмотрели 15 документов, 9 из которых будут внесены на рассмотрение Совета глав государств в октябре и Совета глав правительств Содружества в мае текущего года.

В частности, было принято Заявление о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий, одобрены для последующего внесения на рассмотрение Совета глав государств проекты Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Также были обсуждены вопросы реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2018 году, придания статуса базовой организации отдельным образовательным и академическим учреждениям стран СНГ по подготовке специалистов-метрологов вооруженных сил, а также кадров для органов налоговых (финансовых) расследований.

Кроме того,была озвучена информация Исполнительного комитета СНГ о распределении квот, назначении и ротации заместителей Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ и других должностных лиц на квотные должности в штаб-квартире СНГ.

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