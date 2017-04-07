advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
09.04.2017 / 11:23 msk / 13:23 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование продлится до 23.04.17

Результаты  |  Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Туркменистан готовится достойно провести главное спортивное событие года – юбилейную V Азиаду 2017
07.04.2017 21:33

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Состоявшиеся в Ашхабаде Международная конференция «Азиада-2017 – роль Туркменистана в спорте на благо развития мира» и последовавший за ней Международный спортивный конгресс в Авазе «Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» рассмотрели завершающий этап подготовки к проведению V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и перспективы развития физической культуры и спорта в целом. V Азиатские игры, как известно, пройдут в столице Туркменистана Ашхабаде в период с 17 по 27 сентября.

В Международной конференции, как и в Международном спортивном конгрессе, приняли участие лидеры ведущих спортивных организаций, представляющих не только Азию, но и другие регионы, а также видные политические и общественные деятели. В частности, в Международном спортивном конгрессе участвовали руководители Олимпийского комитета Азии, национальных комитетов и спортивных организаций, известные спортсмены и тренеры из различных государств мира, знаменитые путешественники и общественные деятели, дипломаты, представители СМИ.

Участники мероприятий были фактически единодушны в том, что Азиатские игры в Ашхабаде явятся новым этапом развития международного спортивного движения на глубоко гуманистических олимпийских принципах. В играх примут участие около 6 тысяч спортсменов из 62 стран, будут разыграны 218 комплектов медалей по 21 виду спорта. Ожидается прибытие порядка 30 тысяч зарубежных гостей, сотен представителей средств массовой информации. Для участников и гостей готовится разнообразная культурная программа.

На состоявшихся форумах, и особенно на Международной спортивной конференции, специально была отмечена уже проделанная огромная, многогранная работа Туркменистана по подготовке и проведению «Азиады-2017».

Уникальным по своему содержанию является строительство Олимпийского городка в Ашхабаде, который располагается на 157 гектарах. Возведено около 40 объектов, в том числе, 16спортивных сооружений для проведения соревнований на самом высоком уровне. Построены новые гостиницы, жилые комплексы, столовые, медицинские учреждения, культурно-развлекательные заведения, оснащенные в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми Международным олимпийским комитетом к многопрофильным спортивным сооружениям. Общая стоимость строительных работ составила 5 млрд. долларов США. По мнению международных специалистов, в Ашхабаде создана спортивная инфраструктура, способная принимать соревнования самого высокого уровня.

Азиатские игры – грандиозный праздник, но и после него спортивные объекты сохранятся и создадут условия для массового занятия физкультурой и спортом, реализации на практике девиза –«Здоровье. Воодушевление. Дружба». Неслучайно, что Международный спортивный конгресс в Авазе проходил именно 7 апреля – во Всемирный день охраны здоровья и в контексте стремления мирового сообщества к здоровому образу жизни.

Олимпийский городок, Национальный институт спорта и туризма и Школа олимпийского резерва в Ашхабаде создают системный комплекс подготовки спортсменов высокого класса, во многих случаях превосходящий мировые аналоги. Такой комплекс на многие десятилетия вперед даст возможности гражданам Туркменистана развивать не только спорт высокого уровня, но и массовое физкультурное движение, качественно совершенствовать здоровый образ жизни, и многое другое. А в период до 2020 года в Туркменистане планируется построить еще 119 спортивных школ и 128 спортивных сооружений. Это по достоинству также было оценено участниками Международного спортивного конгресса, посвященного «Азиаде-2017» и многочисленными гостями Туркменистана.

Принявший участие в работе Конгресса лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выразил искреннее восхищение достижениями Туркменистана, особо обратив внимание на создание условий для благополучной жизни туркменистанцев. Председатель ЛДПР также принял участие и в подписании важного документа – Меморандума о развитии сотрудничества между туркменскими и российскими парламентариями. А Президент Олимпийского Совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах на приеме у Президента Туркменистана подчеркнул, что благодаря огромному вниманию, уделяемому главой государства развитию физкультуры и спорта, туркменская столица и Аваза становятся местом проведения престижных международных мероприятий, спортивных состязаний, что свидетельствует о возрастающем авторитете страны на мировой арене. Такая точка зрения явилась доминирующей на проходивших международных мероприятиях в Ашхабаде и Авазе.

Мировые масс-медиа и экспертное сообщество особое внимание уделили выступлению на Конгрессе в Авазе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Акцентируется внимание преимущественно на двух высказанных им фундаментальных позициях. Прежде всего, на том, что в настоящее время спорт и олимпийское движение должны быть направлены на укрепление межгосударственных связей, способствовать дружбе, взаимопониманию и сближению народов, а мировое спортивное движение должно содействовать ООН успешному претворению в жизнь всеобщей стратегии об устойчивом развитии. Наряду с этим, Президент также отметил, что развитие физической культуры и спорта выступает в качестве приоритетного направления государственной политики Туркменистана.

Проведение V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде знаменует собой качественно новый этап в истории развития туркменского спорта, открываются реальные возможности для превращения страны в одного из лидеров международного сотрудничества на континенте, эффективной реализации спортивной дипломатии Туркменистана как составной части внешней политики, направленной на полноценную эффективную интеграцию в систему мирового олимпийского движения.

Главой государства специально было подчеркнуто, что в рамках проведения такой политики страна будет поддерживать и расширять взаимодействие с Международным бюро ООН по спорту на благо развития и мира, Межправительственным комитетом по физической культуре и спорту ЮНЕСКО, Всемирной организацией здравоохранения, с международными неправительственными организациями, в первую очередь, с Международным олимпийским комитетом и Олимпийским советом Азии, а также международными и региональными организациями по видам спорта.

Факты свидетельствуют, что в сентябре 2017 года в Ашхабаде состоятся самые масштабные и представительные в своей серии V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Для сотен миллионов людей Туркменистан предстанет как страна мира, прогресса и процветания. Туркменистан реально становится мировой спортивной державой, способной организовывать и достойно проводить столь крупные международные мероприятия, вкладывая в их содержание глубокий гуманистический смысл.

Без сомнения, Азиада-2017 выведет физическую культуру и спорт в Туркменистане и в международном масштабе на новый качественный уровень развития, на практике продемонстрирует идеи мира, международного сотрудничества и гуманизма.

Экспертный совет Фонда «Современная политика»

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Российской Федерации В.Путина
Обзор прессы с 3 по 9 апреля
06.04.2017
Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан
Обзор прессы с 20 по 26 марта
25.03.2017
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 6 по 12 марта
08.03.2017
Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Кабинета Министров
Обзор прессы с 16 по 22 января
16.01.2017
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ