



Туркменистан готовится достойно провести главное спортивное событие года – юбилейную V Азиаду 2017



НОВОСТИ В МИРЕ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Состоявшиеся в Ашхабаде Международная конференция «Азиада-2017 – роль Туркменистана в спорте на благо развития мира» и последовавший за ней Международный спортивный конгресс в Авазе «Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» рассмотрели завершающий этап подготовки к проведению V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и перспективы развития физической культуры и спорта в целом. V Азиатские игры, как известно, пройдут в столице Туркменистана Ашхабаде в период с 17 по 27 сентября.



В Международной конференции, как и в Международном спортивном конгрессе, приняли участие лидеры ведущих спортивных организаций, представляющих не только Азию, но и другие регионы, а также видные политические и общественные деятели. В частности, в Международном спортивном конгрессе участвовали руководители Олимпийского комитета Азии, национальных комитетов и спортивных организаций, известные спортсмены и тренеры из различных государств мира, знаменитые путешественники и общественные деятели, дипломаты, представители СМИ.



Участники мероприятий были фактически единодушны в том, что Азиатские игры в Ашхабаде явятся новым этапом развития международного спортивного движения на глубоко гуманистических олимпийских принципах. В играх примут участие около 6 тысяч спортсменов из 62 стран, будут разыграны 218 комплектов медалей по 21 виду спорта. Ожидается прибытие порядка 30 тысяч зарубежных гостей, сотен представителей средств массовой информации. Для участников и гостей готовится разнообразная культурная программа.



На состоявшихся форумах, и особенно на Международной спортивной конференции, специально была отмечена уже проделанная огромная, многогранная работа Туркменистана по подготовке и проведению «Азиады-2017».



Уникальным по своему содержанию является строительство Олимпийского городка в Ашхабаде, который располагается на 157 гектарах. Возведено около 40 объектов, в том числе, 16спортивных сооружений для проведения соревнований на самом высоком уровне. Построены новые гостиницы, жилые комплексы, столовые, медицинские учреждения, культурно-развлекательные заведения, оснащенные в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми Международным олимпийским комитетом к многопрофильным спортивным сооружениям. Общая стоимость строительных работ составила 5 млрд. долларов США. По мнению международных специалистов, в Ашхабаде создана спортивная инфраструктура, способная принимать соревнования самого высокого уровня.



Азиатские игры – грандиозный праздник, но и после него спортивные объекты сохранятся и создадут условия для массового занятия физкультурой и спортом, реализации на практике девиза –«Здоровье. Воодушевление. Дружба». Неслучайно, что Международный спортивный конгресс в Авазе проходил именно 7 апреля – во Всемирный день охраны здоровья и в контексте стремления мирового сообщества к здоровому образу жизни.



Олимпийский городок, Национальный институт спорта и туризма и Школа олимпийского резерва в Ашхабаде создают системный комплекс подготовки спортсменов высокого класса, во многих случаях превосходящий мировые аналоги. Такой комплекс на многие десятилетия вперед даст возможности гражданам Туркменистана развивать не только спорт высокого уровня, но и массовое физкультурное движение, качественно совершенствовать здоровый образ жизни, и многое другое. А в период до 2020 года в Туркменистане планируется построить еще 119 спортивных школ и 128 спортивных сооружений. Это по достоинству также было оценено участниками Международного спортивного конгресса, посвященного «Азиаде-2017» и многочисленными гостями Туркменистана.



Принявший участие в работе Конгресса лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выразил искреннее восхищение достижениями Туркменистана, особо обратив внимание на создание условий для благополучной жизни туркменистанцев. Председатель ЛДПР также принял участие и в подписании важного документа – Меморандума о развитии сотрудничества между туркменскими и российскими парламентариями. А Президент Олимпийского Совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах на приеме у Президента Туркменистана подчеркнул, что благодаря огромному вниманию, уделяемому главой государства развитию физкультуры и спорта, туркменская столица и Аваза становятся местом проведения престижных международных мероприятий, спортивных состязаний, что свидетельствует о возрастающем авторитете страны на мировой арене. Такая точка зрения явилась доминирующей на проходивших международных мероприятиях в Ашхабаде и Авазе.



Мировые масс-медиа и экспертное сообщество особое внимание уделили выступлению на Конгрессе в Авазе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Акцентируется внимание преимущественно на двух высказанных им фундаментальных позициях. Прежде всего, на том, что в настоящее время спорт и олимпийское движение должны быть направлены на укрепление межгосударственных связей, способствовать дружбе, взаимопониманию и сближению народов, а мировое спортивное движение должно содействовать ООН успешному претворению в жизнь всеобщей стратегии об устойчивом развитии. Наряду с этим, Президент также отметил, что развитие физической культуры и спорта выступает в качестве приоритетного направления государственной политики Туркменистана.



Проведение V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде знаменует собой качественно новый этап в истории развития туркменского спорта, открываются реальные возможности для превращения страны в одного из лидеров международного сотрудничества на континенте, эффективной реализации спортивной дипломатии Туркменистана как составной части внешней политики, направленной на полноценную эффективную интеграцию в систему мирового олимпийского движения.



Главой государства специально было подчеркнуто, что в рамках проведения такой политики страна будет поддерживать и расширять взаимодействие с Международным бюро ООН по спорту на благо развития и мира, Межправительственным комитетом по физической культуре и спорту ЮНЕСКО, Всемирной организацией здравоохранения, с международными неправительственными организациями, в первую очередь, с Международным олимпийским комитетом и Олимпийским советом Азии, а также международными и региональными организациями по видам спорта.



Факты свидетельствуют, что в сентябре 2017 года в Ашхабаде состоятся самые масштабные и представительные в своей серии V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Для сотен миллионов людей Туркменистан предстанет как страна мира, прогресса и процветания. Туркменистан реально становится мировой спортивной державой, способной организовывать и достойно проводить столь крупные международные мероприятия, вкладывая в их содержание глубокий гуманистический смысл.



Без сомнения, Азиада-2017 выведет физическую культуру и спорт в Туркменистане и в международном масштабе на новый качественный уровень развития, на практике продемонстрирует идеи мира, международного сотрудничества и гуманизма.



Экспертный совет Фонда «Современная политика» УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи