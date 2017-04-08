



Погода в Узбекистане на 9 апреля



ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 9-10 апреля по территории Республики селеопасно и лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7о тепла, днем 20-22о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 20-25о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 20-25о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 20-25о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 20-25о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 20-25о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 15-20о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 10-15о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи