Глава МИД Узбекистана провел встречи с коллегами из Армении и Беларуси

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с министрами иностранных дел Армении и Беларуси Эдвардом Налбандяном и Владимиром Макеем, пребывавшими в Ташкенте в рамках участия в очередном заседании Совета глав МИД стран-участниц СНГ.

Встречи были посвящены актуальным вопросам сотрудничества в двустороннем формате и в рамках взаимодействия с другими странами СНГ.

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