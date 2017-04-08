Главы МИД стран Центральной Азии обсудили в Ташкенте актуальные вопросы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля в Ташкенте была проведена встреча глав внешнеполитических ведомств пяти государств Центральной Азии, в которой приняли участие министры иностранных дел Республики Узбекистан – Абдулазиз Камилов, Республики Казахстан - Кайрат Абдрахманов, Кыргызской Республики - Эрлан Абдылдаев, Республики Таджикистан - Сироджидин Аслов, а также заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.

встреча была посвящена рассмотрению актуальных вопросов взаимодействия стран ЦА в региональном и международном форматах, выработки стратегии по решению существующих общих проблем.

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