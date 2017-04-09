



Глава Узбекистана выразил соболезнования народу Швеции



ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Королю Швеции Карлу XVI Густаву с выражением соболезнований по случаю террористического акта в городе Стокгольме, унесшего накануне несколько человеческих жизней. В своем послании глава государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи