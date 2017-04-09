Глава Узбекистана выразил соболезнования народу Швеции

Глава Узбекистана выразил соболезнования народу Швеции09.04.2017 08:29
ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Королю Швеции Карлу XVI Густаву с выражением соболезнований по случаю террористического акта в городе Стокгольме, унесшего накануне несколько человеческих жизней.
В своем послании глава государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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