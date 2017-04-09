Глава государства утвердил поправки в Основной закон страны

ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил проект закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан", который был принят Законодательной палатой 17 марта и одобрен Сенатом 28 марта текущего года.

Документ гласит:

"Настоящие изменения и дополнение в Конституцию Республики Узбекистан вносятся в целях совершенствования и повышения эффективности деятельности судебной системы, дальнейшего укрепления судейского корпуса и обеспечения подлинной независимости судебной власти в Республике Узбекистан.



Статья 1. Внести в Конституцию Республики Узбекистан, принятую 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 1, ст. 4; 1994 г., № 1, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 3–4, ст. 27; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 162; 2008 г., № 12, ст. 637; 2011 г., № 4, ст. 100, № 12/1, ст. 343; 2014 г., № 4, ст. 85), следующие изменения и дополнение:



1) пункт 4 статьи 80 изложить в следующей редакции:



"4) назначение по представлению Президента Республики Узбекистан председателя Высшего судейского совета Республики Узбекистан";



2) в части седьмой статьи 81 слова "Высшего хозяйственного суда" заменить словами "Высшего судейского совета";



3) из статьи 83 слова "Высшему хозяйственному суду" исключить;



4) пункты 13 и 14 части первой статьи 93 изложить в следующей редакции:



"13) представляет Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры в составы Конституционного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, а также на должности председателя Высшего судейского совета Республики Узбекистан, председателя Правления Центрального банка Республики Узбекистан, председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы;



14) назначает и освобождает по представлению Высшего судейского совета Республики Узбекистан от должности председателей и заместителей председателей судов областей и города Ташкента, председателя Военного суда Республики Узбекистан; утверждает в соответствии с законом членов Высшего судейского совета Республики Узбекистан";



5) часть первую статьи 107 изложить в следующей редакции:



"Судебная система в Республике Узбекистан состоит из Конституционного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, военных судов, судов Республики Каракалпакстан по гражданским и уголовным делам, областных и Ташкентских городских судов по гражданским и уголовным делам, экономических и административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, межрайонных, районных, городских судов по гражданским делам, районных, городских судов по уголовным делам, межрайонных, районных, городских экономических судов и районных, городских административных судов";



6) в статье 110:



часть первую после слова "уголовного" дополнить словом "экономического";



в части третьей слова "верховных судов Республики Каракалпакстан, областных, городских, межрайонных, районных и военных судов" заменить словами "нижестоящих судов";



7) статью 111 изложить в следующей редакции:



"Статья 111. Высший судейский совет Республики Узбекистан является органом судейского сообщества и оказывает содействие в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти в Республике Узбекистан.



Организация и порядок деятельности Высшего судейского совета Республики Узбекистан определяются законом".



Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



Положения об объединении Верховного суда Республики Узбекистан и Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан, образовании административных и экономических судов вводятся в действие с 1 июня 2017 года".

УЗИНФОРМ