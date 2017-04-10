Курсы валют в Узбекистане на/c 10 апреля

Курсы валют в Узбекистане на/c 10 апреля10.04.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 10 апреля 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|2,730.39
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|2,593.96
|(124)
|1 канадский доллаp
|2,720.78
|(752)
|1 шведская крона
|401.83
|(156)
|1 юань ренминби
|528.63
|(756)
|1 швейцарский франк
|3,616.75
|(208)
|1 датская кpона
|519.62
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|993.97
|(352)
|1 исландская кpона
|32.49
|(818)
|1 египетский фунт
|202.82
|(392)
|10 японских иен
|327.71
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|4,520.72
|(410)
|10 южнокорейских вон
|31.97
|(840)
|1 доллаp США
|3,650.74
|(414)
|1 кувейтский динар
|11,974.36
|(949)
|1 новая турецкая лира
|979.36
|(422)
|100 ливанских фунтов
|242.46
|(960)
|1 СДР
|4,948.55
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|822.61
|(978)
|1 евро
|3,894.88
|(578)
|1 норвежская крона
|421.29
|(980)
|1 гривна
|135.34
|(643)
|1 российский рубль
|64.14
|(985)
|1 польский злотый
|914.79
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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