Курсы валют в Узбекистане на/c 10 апреля

ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 10 апреля 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 2,730.39 (702) 1 сингапурский доллар 2,593.96 (124) 1 канадский доллаp 2,720.78 (752) 1 шведская крона 401.83 (156) 1 юань ренминби 528.63 (756) 1 швейцарский франк 3,616.75 (208) 1 датская кpона 519.62 (784) 1 диpхам ОАЭ 993.97 (352) 1 исландская кpона 32.49 (818) 1 египетский фунт 202.82 (392) 10 японских иен 327.71 (826) 1 фунт стеpлингов 4,520.72 (410) 10 южнокорейских вон 31.97 (840) 1 доллаp США 3,650.74 (414) 1 кувейтский динар 11,974.36 (949) 1 новая турецкая лира 979.36 (422) 100 ливанских фунтов 242.46 (960) 1 СДР 4,948.55 (458) 1 малайзийский ринггит 822.61 (978) 1 евро 3,894.88 (578) 1 норвежская крона 421.29 (980) 1 гривна 135.34 (643) 1 российский рубль 64.14 (985) 1 польский злотый 914.79

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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