



Погода в Узбекистане на 11 апреля



ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 11-17 апреля по территории Республики селеопасно и лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, при грозе возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 8-10о тепла, днем 16-18о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 20-25о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 20-25о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 13-18о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, в отдельных районах дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 13-18о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 20-25о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 18-23о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь, гроза. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе с усилением до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 10-15о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи