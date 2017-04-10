Студенты из Узбекистана стали финалистами конкурса ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе в Европейской экономической комиссии ООН были подведены итоги конкурса Ideas4Change, что переводится как "Идеи ради перемен", в рамках которого рассматривались инновационные идеи, которые помогли бы достижению Целей устойчивого развития.

Одними из финалистов конкурса стали студенты самаркандского Колледжа легкой промышленности и экономики, которые своей технологией ImpregNation предлагают создавать оберточные и упаковочные материалы, используя семена различных растений. После употребления их можно посадить.

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