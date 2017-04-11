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В Узбекистане совершенствуют деятельность правоохранительных органов
11.04.2017 10:38

ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. 10 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан", которым реформируется система органов внутренних дел страны.

Документ гласит:

"Обеспечение стабильности, мира и спокойствия в обществе, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека является важнейшим условием достижения целей осуществляемых масштабных реформ по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, повышению благосостояния населения, построению правового демократического государства.

В республике создана целостная правовая система по защите прав, свобод и законных интересов граждан, охране общественного порядка, обеспечению безопасности личности, общества и государства, предупреждению и профилактике правонарушений, особая роль в которой отводится органам внутренних дел.

За истекший период проведена значительная работа по совершенствованию системы органов внутренних дел, развитию и укреплению их низового звена, призванного, в первую очередь, обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан, профилактику правонарушений и борьбу с преступностью непосредственно в махаллях.

Принятые меры позволили повысить эффективность деятельности органов внутренних дел, обеспечить мирную и спокойную жизнь граждан, предотвратить рост преступности в стране.

Современные угрозы и вызовы, обусловленные, прежде всего, усилением международного терроризма, религиозного экстремизма, незаконной миграции, торговли людьми, распространения среди молодежи чуждых нашему народу идей, ставят перед органами внутренних дел новые задачи по своевременному их предупреждению и пресечению.

Вместе с тем накопившиеся за последние годы серьезные недостатки и проблемы в деятельности органов внутренних дел не способствуют эффективной реализации указанных задач. В их числе:

  • первое – отсутствие четкого разграничения основных задач и функций между подразделениями республиканского, среднего и низового звена затрудняет определение приоритетов деятельности и персональной ответственности каждого сотрудника за конечные результаты работы;
  • второе – действующие организационно-штатные структуры не обеспечивают рационального использования сил и средств и, как следствие, приводят к чрезмерной служебной нагрузке низовых подразделений, тогда как в отдельных службах центрального и среднего звена содержатся излишние штатные единицы без достаточного объема работы;
  • третье – должностными лицами органов внутренних дел, в том числе инспекторами по профилактике, не налажен диалог с населением, на низком уровне остается культура общения с гражданами, не обеспечивается эффективное взаимодействие с органами самоуправления граждан и другими институтами гражданского общества в решении насущных проблем населения;
  • четвертое – поверхностно рассматриваются обращения физических и юридических лиц, не проводится глубокий всесторонний анализ поднимаемых в них вопросов, формальные отписки на обращения порождают недовольство граждан, вынуждают их обращаться с жалобами в Народные приемные Президента Республики Узбекистан и другие инстанции;
  • пятое – отсутствует действенная система отчетности должностных лиц органов внутренних дел перед населением, не внедрены эффективные механизмы общественного, парламентского и депутатского контроля за их деятельностью, что не способствует повышению ответственности сотрудников за эффективное выполнение возложенных задач;
  • шестое – работа по предупреждению и профилактике правонарушений, в основном, сводится к борьбе с последствиями совершенных противоправных деяний, не принимаются системные и эффективные меры по ранней профилактике правонарушений, глубокому анализу, выявлению и устранению причин и условий их совершения;
  • седьмое – не уделяется должного внимания защите подрастающего поколения от деструктивных идей, предотвращению вовлечения молодежи в преступную деятельность, прежде всего в терроризм и религиозный экстремизм, незаметной остается воспитательная роль органов внутренних дел;
  • восьмое – не отвечает предъявляемым требованиям система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел, имеют место факты взяточничества и злоупотребления служебным положением;
  • девятое – неудовлетворительным остается уровень внедрения в деятельность новейших информационно-коммуникационных технологий, оснащения органов внутренних дел современными средствами и оборудованием.

В соответствии с задачами Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, а также в целях коренного повышения эффективности деятельности органов внутренних дел, обеспечения надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан:

1. Считать важнейшими направлениями реформирования системы органов внутренних дел Республики Узбекистан:

  • первое – преобразование органов внутренних дел в общественно ориентированную профессиональную службу, деятельность которой должна быть направлена на оказание своевременной и качественной помощи населению, безусловное выполнение каждым сотрудником своего служебного долга – "Служить интересам народа";
  • второе – четкое определение и разграничение задач и функций подразделений органов внутренних дел всех уровней, оптимизацию организационно-штатной структуры, рациональное распределение сил и средств с учетом современных вызовов и угроз, значимости и объема выполняемой работы;
  • третье – обеспечение системного адресного диалога с народом, развитие тесного взаимодействия с органами самоуправления граждан, другими институтами гражданского общества, оказание всестороннего содействия в решении насущных проблем населения;
  • четвертое – установление качественно нового порядка организации работы с обращениями физических и юридических лиц, исключение поверхностного и формального отношения к их рассмотрению и разрешению, использование в пределах полномочий всех средств для защиты прав и законных интересов граждан;
  • пятое – внедрение системы отчетности должностных лиц органов внутренних дел перед населением, четких критериев оценки работы, а также эффективных механизмов общественного, парламентского и депутатского контроля за обеспечением законности в их деятельности;
  • шестое – обеспечение ранней профилактики и предупреждения правонарушений, в первую очередь путем своевременного устранения причин и условий их совершения, повышения правовой культуры всех слоев населения, привития им уважения к закону и нетерпимости к любым проявлениям нарушений законодательства;
  • седьмое – развитие системы работы с несовершеннолетними и молодежью, направленной на воспитание их в духе любви к Родине, патриотизма, уважительного отношения к национальным и общечеловеческим ценностям, защиту подрастающего поколения от идей терроризма, религиозного экстремизма, насилия и жестокости;
  • восьмое – кардинальный пересмотр и дальнейшее совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел, искоренение причин и условий, способствующих совершению ими правонарушений;
  • девятое – широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, направленное на повышение эффективности деятельности всех подразделений органов внутренних дел;
  • десятое – дальнейшее улучшение материально-технического обеспечения деятельности органов внутренних дел, создание достойных условий для эффективной работы сотрудников, обеспечение их служебным жильем.

2. Установить с 1 октября 2017 года порядок заслушивания:

  • Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан два раза в год – отчета министра внутренних дел Республики Узбекистан о состоянии предупреждения и профилактики правонарушений;
  • Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, Кенгашами народных депутатов города Ташкента и областей ежеквартально – отчетов соответственно министра внутренних дел Республики Каракалпакстан, начальников Главного управления внутренних дел города Ташкента и управлений внутренних дел областей;
  • районными (городскими) Кенгашами народных депутатов ежеквартально – отчетов начальников районных (городских) управлений (отделов) внутренних дел и ежемесячно их заместителей по вопросам молодежи – начальников отделов (отделений) профилактики правонарушений.

Определить, что в ходе заслушиваний отчетов должностных лиц органов внутренних дел критически обсуждаются принимаемые меры и результаты работы по выполнению возложенных задач, дается персональная оценка эффективности их деятельности, а также принимаются рекомендации о соответствии или несоответствии занимаемой должности.

3. Образовать:

  • Главное управление уголовного розыска и Главное управление борьбы с терроризмом и экстремизмом – на базе Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом;
  • Главный экспертно-криминалистический центр – на базе Экспертно-криминалистического центра и Экспертно-взрывотехнического центра;
  • Главное управление финансового и материально-технического обеспечения – на базе Финансово-экономического управления, Управления материально-технического снабжения, Хозяйственного управления, Управления капитального строительства;
  • Управление международного сотрудничества – на базе Отдела международного сотрудничества Организационно-инспекторского управления и Отдела по защите прав человека и взаимодействия с международными организациями в этой сфере Управления по защите прав человека и юридического обеспечения.

4. Преобразовать:

  • Главное следственное управление - в Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан;
  • Службу по работе с личным составом - в Главное управление кадров;
  • Организационно-инспекторское управление - в Главное организационно-инспекторское и информационно-аналитическое управление;
  • Управление выезда, въезда и оформления гражданства - в Главное управление миграции и оформления гражданства;
  • Специальную инспекцию по личному составу - в Управление собственной безопасности;
  • Секретариат - в Управление по работе с обращениями физических, юридических лиц и делопроизводства;
  • Отдел связи - в Управление информационных технологий, связи и защиты информации;
  • Управление внутренних дел на транспорте - в Управление обеспечения общественной безопасности на транспорте Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, линейные управления (отделы, отделения) внутренних дел – в отделы обеспечения общественной безопасности на транспорте;
  • Ташкентское высшее военно-техническое училище - в Военно-технический институт;
  • Высшую техническую школу пожарной безопасности - в Институт пожарной безопасности;
  • центры повышения квалификации и переподготовки сержантского состава - в центры первоначальной подготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел.

5. Ввести должность заместителя начальника районного (городского) управления (отдела) внутренних дел по вопросам молодежи – начальника отдела (отделения) профилактики правонарушений, ответственного за эффективную организацию и координацию работы инспекторов по профилактике, прежде всего, по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

6. Утвердить Программу комплексных мер по коренному реформированию системы органов внутренних дел (далее – Программа) согласно приложению № 1, предусматривающую следующие приоритетные направления:

  • институциональные преобразования по совершенствованию деятельности, оптимизации задач и функций органов внутренних дел;
  • организация деятельности органов внутренних дел, обеспечивающей их доступность и прозрачность, а также повышение к ним доверия граждан;
  • укрепление кадрового потенциала путем внедрения передовых механизмов подготовки, подбора и расстановки кадров, повышения их квалификации, морально-нравственных качеств;
  • внедрение в деятельность органов внутренних дел современных информационно-коммуникационных технологий;
  • дальнейшее улучшение материально-технической базы органов внутренних дел, социальной защиты и жилищно-бытовых условий сотрудников.

Установить, что руководители министерств и ведомств несут персональную ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.

7. Образовать Специальную комиссию по реализации Программы комплексных мер по коренному реформированию системы органов внутренних дел в составе согласно приложению № 2.

Специальной комиссии (Азизов А.А.):

  • создать экспертные группы по подготовке проектов нормативно-правовых актов с привлечением специалистов министерств и ведомств, ведущих ученых научно-исследовательских и образовательных учреждений, представителей институтов гражданского общества, организовать их эффективную работу;
  • обеспечить проведение глубокого критического анализа законодательства, правоприменительной практики и изучение передового зарубежного опыта, подготовку на этой основе проектов нормативно-правовых актов, предусмотренных Программой;
  • осуществлять постоянный контроль за последовательной и качественной подготовкой, своевременным рассмотрением и внесением в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов, а также реализацией других мероприятий, предусмотренных Программой.

8. Освободить до 1 января 2025 года от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) оборудование, технику, системы и средства связи, программную продукцию и другие материально-технические средства и ресурсы, не производимые в Республике Узбекистан и ввозимые для реализации мероприятий Программы, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

9. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно с:

  • Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан в недельный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающий организационные меры по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел;
  • Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, Министерством финансов Республики Узбекистан в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан обоснованные предложения по размещению, обустройству и решению других организационных вопросов для обеспечения полноценной деятельности вновь создаваемых подразделений органов внутренних дел с учетом специфики их деятельности.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и государственного советника Президента Республики Узбекистан Муродова О.Б.".

УЗИНФОРМ

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