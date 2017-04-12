



Погода в Узбекистане на 13 апреля



ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 13-18 апреля по территории Республики селеопасно и лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-12о тепла, днем 13-15о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 17-22о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 18-23о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 13-18о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 13-18о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 18-23о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 15-20о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. В зонах свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 5-10о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи