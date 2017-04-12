Погода в Узбекистане на 13 апреля

Погода в Узбекистане на 13 апреля12.04.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
13-18 апреля по территории Республики селеопасно и лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-12о тепла, днем 13-15о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 17-22о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 18-23о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 13-18о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 13-18о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 18-23о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 15-20о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. В зонах свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 5-10о тепла.
УЗИНФОРМ