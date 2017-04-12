



Глава Узбекистана выразил соболезнования народу Египта



ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттоху Ас-Сиси с выражением соболезнований по случаю террористических актов в коптских церквях Танты и Александрии, приведших к гибели и ранениям многих безвинных людей. Глава государства выразил искренние соболезнования и сочувствие Президенту Египта, египетскому народу, близким жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи