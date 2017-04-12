Глава государства провел рабочее совещание

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по видео-селекторной связи с представителями национального парламента, членами правительства, главами администраций столицы и областей, а также рядом ответственных руководителей.

На повестку дня совещания было вынесено обсуждение проводимой работы с обращениями граждан, текущего положения дел в сельском хозяйстве, вопросы укрепления продовольственной безопасности страны, повышения ответственности власти на местах за социально-экономическое развитие регионов, укрепление доходной части местных бюджетов.

Также глава государства заслушал отчеты государственных советников Президента, заместителей премьер-министра, генерального прокурора, руководителей министерств и ведомств, председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимов областей, города Ташкента, районов и городов страны, руководителей местных органов государственной власти и управления.

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