



Президент совершил рабочую поездку по столцие



ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку по столице. Поездка была предпринята с целью ознакомления с текущим положением дел в Ташкенте и включала в себя посещение акционерного общества "Реле и автоматика" в Чиланзарском районе, на котором после привлечения инвестиций будет налажено производство бумаги для кассовых аппаратов и терминалов, трикотажных изделий, гидравлических масел, пластиковых труб и фитингов, пропиленовых мешков, акрила и канцелярских товаров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи