



В Ташкент приехали артисты Мариинского театра



ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте стартуют выступления звезд Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия), которые пройдут в течение 2 дней, 13 и 14 апреля. Сегодня во Дворце международных форумов "Узбекистон" пройдет концерт симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева, в котором также примет участие узбекский пианист Бехзод Абдураимов. А 14 апреля в Государственном акадамическом Большом театре имени Алишера Навои будет показан одноактный балет "Кармен-сюита" с участием народной артистки России, примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи