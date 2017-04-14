Погода в Узбекистане на 15 апреля

Погода в Узбекистане на 15 апреля14.04.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
15-18 апреля по территории Республики селеопасно и лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10о тепла, днем 26-28о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 22-27о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 28-33о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 23-28о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 23-28о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 28-33о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 20-25о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. В зонах свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 12-17о тепла.
УЗИНФОРМ