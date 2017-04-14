



Погода в Узбекистане на 15 апреля



ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 15-18 апреля по территории Республики селеопасно и лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10о тепла, днем 26-28о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 22-27о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 28-33о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 23-28о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 23-28о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 28-33о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 20-25о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. В зонах свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 12-17о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи