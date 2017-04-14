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МВЭСИТ Узбекистана будет реорганизовано
14.04.2017 20:00

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы управления в сфере внешней торговли".

Документ гласит:

"В целях дальнейшего повышения эффективности внешнеторговых связей, либерализации внешней торговли, укрепления экспортного потенциала и совершенствования системы продвижения отечественной конкурентоспособной продукции на внешние рынки, формирования долгосрочных устойчивых партнерских отношений в области торговли между предприятиями-производителями и зарубежными партнерами:

1. Преобразовать Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан в Министерство внешней торговли Республики Узбекистан.

2. Установить, что:

  • Министерство внешней торговли Республики Узбекистан является уполномоченным государственным органом, ответственным за формирование и реализацию государственной политики в области внешней торговли, и осуществляет координацию работы органов государственного управления в области регулирования внешнеторговой деятельности;
  • решения Министерства внешней торговли Республики Узбекистан, принятые в пределах его полномочий и имеющие нормативно-правовой характер, являются обязательными для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти и управления на местах, хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;
  • Министерство внешней торговли Республики Узбекистан является правопреемником Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан по его обязательствам и договорам, включая международные, в части внешнеторговых отношений.

3. Определить основными задачами и направлениями деятельности Министерства внешней торговли Республики Узбекистан:

  • выработку и проведение единой государственной политики в области внешнеторговой деятельности;
  • осуществление комплексных маркетинговых исследований мировых рынков, содействие в реализации программ по развитию экспортного потенциала Республики Узбекистан, разработку и реализацию практических мер по развитию и повышению конкурентоспособности производимой в Республике Узбекистан продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом требований внешних рынков;
  • осуществление на системной основе анализа ассортимента и номенклатуры продукции, производимой хозяйствующими субъектами, определение уровня ее конкурентоспособности на внешних рынках, формирование соответствующих баз данных;
    поддержку экспорта товаров, работ и услуг, содействие расширению и укреплению торгового сотрудничества Республики Узбекистан с иностранными государствами, обеспечение благоприятного доступа на внешние рынки товаров, работ и услуг, производимых в Республике Узбекистан, разработку и реализацию мер, направленных на диверсификацию рынков сбыта;
  • оказание практического содействия хозяйствующим субъектам в поиске и выборе надежных торговых зарубежных партнеров, а также в участии отечественных предприятий в тендерных торгах, международных торгово-промышленных выставках, ярмарках и других аналогичных мероприятиях, проводимых в зарубежных странах;
  • проведение глубокого анализа объема и структуры завозимых по импорту товаров (работ, услуг), разработку предложений по вопросам импортозамещения и локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на базе местного сырья, участие в разработке концепций и программ повышения качества продукции отечественного производства;
  • участие в формировании параметров основных индикаторов внешней торговли и в совершенствовании таможенно-тарифной политики Республики Узбекистан, разработку предложений по либерализации внешней торговли;
  • координацию мероприятий, связанных с проведением государственной политики в сфере внешней торговли товарами (работами и услугами), в том числе специфическими товарами и промышленной продукцией, а также применением мер тарифного и нетарифного регулирования во внешней торговле;
  • внесение предложений по осуществлению мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;
  • разработку и реализацию мер по развитию инфраструктуры внешней торговли Республики Узбекистан, в частности, по вопросам развития транзитного потенциала, логистики и транспортных коридоров.

4. Образовать Комиссию по координации и осуществлению работ по реорганизации Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан в составе согласно приложению.

Комиссии (Раматов О.Ж.) обеспечить осуществление комплекса мер, связанных с реорганизацией Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством.

5. Министерству труда Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами оказать содействие в трудоустройстве высвобождаемых работников Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

6. Определить источниками финансирования деятельности центрального аппарата Министерства внешней торговли Республики Узбекистан средства Государственного бюджета, а также другие источники, не запрещенные законодательством.

7. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести в установленном порядке на утверждение проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Министерства внешней торговли Республики Узбекистан.

8. Министерству внешней торговли Республики Узбекистан совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством юстиции, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и государственного советника Президента Республики Узбекистан Голышева В.А.".

УЗИНФОРМ

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