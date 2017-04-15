Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Франции провели переговоры в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте была проведена встреча между министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и прибывшим с визитом в страну главой МИД Французской Республики Жаном-Марком Эро.

Встреча двух министров была посвящена обзору текущего состояния и обсуждению актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций.

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