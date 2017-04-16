



Погода в Узбекистане на 17 апреля



ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 17-19 апреля по территории Республики селеопасно и лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-12о тепла, днем 18-20о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 17-22о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 18-23о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 18-23о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 18-23о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17о тепла, днем 25-30о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 18-23о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. В зонах свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 10-15о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи