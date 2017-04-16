Глава Узбекистана ознакомился с текущим положением дел в Самаркандской области

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14-15 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку в Самаркандскую область.

Программа визита главы государства включала в себя посещение места упокоения первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, мемориального комплекса Имама Бухари в Пайарыкском районе, схода граждан села "Октепа" в Кошрабадском районе, осмотр предприятий ООО "Галла Осиё нон" в Джамбайском районе, ООО "Алпомиш" города Самарканда, участие в мероприятии, посвященном пуску в Самарканде трамвая по маршруту "Железнодорожный вокзал – Сартепа".

Кроме того, Президент ознакомился с проектами строительства в области объектов социального и экономического назначения, развития сельского хозяйства, производства продуктов питания и другими, провел встречи с представителями официальных и деловых кругов области, проинспектировал работу народной приемной главы государства в Самарканде.

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