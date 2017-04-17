



Погода в Узбекистане на 18 апреля



ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 18-22 апреля по территории Республики селеопасно и лавиноопасно (свыше 2000 м). в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12о, днем 21-23о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 25-30о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 20-25о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 20-25о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 25-30о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 20-25о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. В зонах свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 10-15о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи